L’expérience de CM Yogi Adityanath pour vérifier la propagation du COVID dans l’UP avec l’aide de la bureaucratie a échoué: le député du BJP

Vendredi, le député du BJP de la circonscription de Bairia de l’Uttar Pradesh, Surendra Singh, a critiqué la gestion par le gouvernement de l’État de l’épidémie de COVID-19, affirmant que l’expérience du ministre en chef Yogi Adityanath pour contrôler la pandémie avec l’aide de la bureaucratie avait «échoué».

Il a dit que le système devrait être centré sur les représentants publics élus et non sur la bureaucratie.

Singh parlait à des journalistes à sa résidence.

«L’expérience du ministre en chef (Yogi) Adityanath pour contrôler la pandémie de COVID avec l’aide de la bureaucratie a échoué», a-t-il déclaré.

Le fait que les ministres et les députés du BJP soient infectés par un coronavirus et ne puissent pas obtenir un traitement approprié serait considéré comme une lacune du système dans l’État, a déclaré Singh.

Les ministres et députés du BJP meurent en raison du manque de traitement, a-t-il affirmé.

Jeudi, le nombre de cas de COVID-19 dans l’Uttar Pradesh s’élevait à 12 17 955 et le nombre de morts à 12 241, selon des responsables.

