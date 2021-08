L’expérience de concert Disney + de Billie Eilish : ce que nous savons de plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles

C’est réalisé par Robert Rodriguez et Patrick Osborne

Un cinéaste est le trait d’union multiple derrière les films Spy Kids, Sin City, From Dusk Till Dawn, Desperado, Machete, Alita: Battle Angel et, plus récemment, We Can Be Heroes de Netflix. L’autre est l’animateur, scénariste et réalisateur oscarisé derrière le court métrage acclamé de 2014, Feast. Ensemble, Robert Rodriguez et Patrick Osborne ont uni leurs forces pour diriger Disney + Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles, l’expérience de concert unique en streaming de Billie Eilish qui offrira aux fans une occasion unique d’entendre le les derniers morceaux de l’artiste d’une manière nettement picturale.