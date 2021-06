L’expérience de Glastonbury de la BBC prête à revenir en 2021

La BBC a annoncé qu’elle ramènerait “The Glastonbury Experience” pour la deuxième année consécutive.

Suite à l’annonce que le festival de Glastonbury a encore été annulé cette année, le diffuseur sera à nouveau diffusez certains des meilleurs moments forts des années précédentes dans les maisons des gens.

Du vendredi 25 juin au dimanche 27 juin – dates auxquelles le festival de cette année devait avoir lieu – la BBC diffusera « The Glastonbury Experience » sur ses chaînes de télévision, iPlayer, BBC radio et BBC Sounds.

“The Glastonbury Experience” comprendra plus de 50 sets complets de Glastonbury, dont Radiohead en 1997 et Kylie Minogue en 2019, qui seront tous deux diffusés sur BBC Two et BBC Four.

En plus de la diffusion de certains des décors classiques du festival, la BBC diffusera également une coupe spéciale du réalisateur du récent livestream “Live At Worthy Farm”.

L’événement en ligne, qui a eu lieu le 22 mai 2021, a présenté Coldplay, Wolf Alice et IDLES, tous interprétant des sets intimes du site du festival Worthy Farm, tandis que le projet parallèle de Radiohead The Smile a fait ses débuts en direct pendant le livestream.

Un documentaire sur les coulisses du livestream, présenté par Jo Whiley, sera également diffusé dans le cadre de “The Glastonbury Experience” 2021, présentant “l’histoire derrière la mise en scène du tout premier festival de Glastonbury sans public, des entretiens avec les artistes, images des coulisses et faits saillants de la performance de Live At Worthy Farm“.

“Depuis que la BBC a diffusé pour la première fois des images de Worthy Farm en 1997, Glastonbury et la BBC entretiennent une relation brillante, je suis donc ravie qu’ils montrent les moments forts de notre spécial Live At Worthy Farm”, co-fondatrice du festival Emily Eavis dit dans un communiqué.

L’année dernière, The Glastonbury Experience s’est avéré être un fracas d’audience, dépassant les 10 millions de vues une semaine seulement après sa première diffusion. L’ensemble des gros titres d’Adele en 2016 s’est avéré être le plus gros tirage à la télé, attirant un public de 2,1 millions de personnes – le plus grand pour une émission de Glastonbury sur BBC Two depuis 2017. Sur BBC Four, la performance de Nile Rodgers & Chic de 2017 a également attiré un public de 258 000 .

Plus tôt cette semaine, le leader de Crowded House, Neil Finn, a confirmé que le groupe sera de retour à Glastonbury en 2022.

Apparaissant hier sur “Sunday Brunch” de Channel 4, Finn a confirmé que le groupe devait initialement se produire à Worthy Farm cette année, avant que tous les plans de tournée ne soient repoussés d’un an.

“Nous avons réservé une tournée pour les deux derniers étés, qui est en fait complète et est maintenant intacte et à venir en juin prochain”, a déclaré Finn.