L’expérience de Hamilton dans les combats pour le titre ne présente aucun avantage

Max Verstappen ne se voit pas désavantagé dans son combat avec Lewis Hamilton malgré la plus grande expérience de son rival dans les combats de championnat.

Le pilote Red Bull est à la recherche de son premier titre mondial et devance de huit points le septuple champion avant la course de ce week-end. Mais la connaissance de Hamilton des compétitions passées ne l’aidera pas, dit Verstappen.

“Le seul avantage que vous pouvez vraiment avoir, je pense, c’est d’avoir une voiture plus rapide”, a déclaré Verstappen en réponse à une question de .. « Dans ce sport, c’est tellement dominant quand vous avez une bonne voiture, il y a tellement de bons pilotes dans le sport, mais ils n’ont pas l’opportunité de se battre aux avant-postes.

“Donc, si vous avez sept titres ou un ou zéro, je pense qu’à la fin de la journée, lorsque vous passez quelques années en F1, surtout plus vers l’avant, comme dans le top cinq, vous savez que vous devez essayer de terminer chaque course, vous savez que vous devez marquer le plus de points disponibles chaque week-end.

« Nous tous, nous essayons toujours de faire de notre mieux et de courir de la meilleure façon possible. Donc je ne vois pas vraiment l’avantage là-bas.

Cependant, Verstappen pense que l’équipe Mercedes de Hamilton a fait de nets progrès depuis qu’elle a introduit une mise à niveau aérodynamique pour sa voiture au Grand Prix de Grande-Bretagne.

“Les deux derniers week-ends, c’est sûr, ils ont été très rapides”, a-t-il déclaré. «Je pense que la Hongrie en général, ils étaient très forts. Mais il faut revoir ici.

« C’est sûr qu’ils seront rapides ici. Traditionnellement, cette piste n’a pas été la meilleure pour nous à cause des longues lignes droites. Je sais que nous avons certainement un peu réduit l’écart en termes de vitesse de pointe, mais nous n’y sommes toujours pas.

« Je pense que par rapport à l’année dernière, notre voiture est bien meilleure, notre vitesse de pointe est meilleure. Mais à quel point ça va être bon contre eux, c’est un peu difficile à dire.

