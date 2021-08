in

La star du nouveau film de super-héros de Marvel s’est offusquée que Disney l’ait qualifiée d'”expérience” – et maintenant, sa colère s’est traduite par des comparaisons de “Black Panther” … et une conversation plus large sur la race.

Acteur Simu Liu a lancé un tweet brûlant samedi matin qui semblait être une réponse directe à ce que le PDG, Bob Chapek, avait parlé quelques jours plus tôt de la sortie de “Shang-Chi et la légende des dix anneaux” lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs.

Chapek commentait le fait que « Shang-Chi » – contrairement aux autres sorties en salles de Disney cette année – obtiendrait une fenêtre exclusive de 45 jours dans les salles, au lieu d’être diffusé sur Disney + en même temps que les autres offres 2021. Ce qui, selon lui, constituerait une “expérience” intéressante pour voir comment cela se passe au box-office au milieu de la pandémie.

Nous ne sommes pas une expérience. Nous sommes l’opprimé; le sous-estimé. Nous sommes les briseurs de plafond. Nous sommes la célébration de la culture et de la joie qui perdureront après une année difficile. Nous sommes la surprise. Je suis viré pour entrer dans l’histoire le 3 septembre ; REJOIGNEZ-NOUS. pic.twitter.com/IcyFzh0KIb – Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) 14 août 2021 @SimuLiu

Rien de désobligeant à première vue, semble-t-il, mais Liu n’a pas trop apprécié le choix du mot … – ne font pas partie de n’importe quel test Chapek and co. veux courir.

Liu écrit : « Nous ne sommes pas une expérience. Nous sommes l’opprimé ; le sous-estimé. Nous sommes les briseurs de plafond. Nous sommes la célébration de la culture et de la joie qui perdureront après une année difficile. Il ajoute: “Je suis viré pour entrer dans l’histoire le 3 septembre; REJOIGNEZ-NOUS.”

nous, les asiatiques, recevons notre tout premier film Marvel dirigé par des asiatiques et @marvel ne fait rien pour le promouvoir. tweeter une affiche ne suffit pas. s’il vous plaît, faites la promotion de shang-chi comme vous avez promu la veuve noire. – rai B99 VENTILATION (@widcwfilms) 14 août 2021 @widcwfilms

On dirait que Liu a peut-être mal interprété ce à quoi Chapek voulait en venir … mais son interprétation de la remarque pourrait également parler de ce que les fans ont perçu des efforts de marketing et de l’enthousiasme pour le film … ou de leur absence, comme certains l’ont prétendu dans les jours qui précèdent cette explosion.

Certains fans qui sont ravis d’obtenir un tout premier film de super-héros Marvel dirigé par des Asiatiques sont mécontents du manque d’attention à l’approche de sa sortie, et/ou des chiffres possibles au box-office que ce film peut ou non générer… avec des juxtapositions “Black Panther” surgissant en conséquence. Cela, à son tour, a conduit à des débats sur ce que signifie réellement cette pensée.

Vous continuez à parler de Black Panther lorsque vous essayez de faire la promotion de Shang-Chi. Cela devient étrange. Considérant que lorsque BP est sorti, les non-noirs criaient ce qui nous arrivait au lieu d’être excités ….. – L’ÈRE DES TITANS (@KOOLPOLLO) 14 août 2021 @KOOLPOLLO

D’autres suggèrent qu’évoquer « BP » pour se plaindre du manque de battage médiatique autour de « Shang Chi » est en fait contre-intuitif pour l’inclusivité dans son ensemble… et certains sont même allés jusqu’à l’appeler anti-noir. Un peu comme faire tomber quelque chose d’autre juste pour créer une ambiance.

Il y a beaucoup de couches dans celui-ci, mais le point que beaucoup font valoir est … pourquoi ne pouvons-nous pas tous manger sans prendre de nourriture de la bouche d’un autre ? De plus, les sorties de films en 2021 ne peuvent pas vraiment être comparées aux blockbusters à gros billets des années passées. C’est une année étrange avec son propre tableau de bord.

En tout cas, ‘Shang-Chi’ est sorti le 3 septembre … regardez-le si vous êtes partant, ça a l’air bien.