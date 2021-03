L’expérience de Sergio Perez a profité à Red Bull à Bahreïn

Lors du drame du tour de formation à Bahreïn, Christian Horner a déclaré que c’était là que Red Bull avait vu le bénéfice de l’expérience de Sergio Perez.

Perez a été amené dans le giron de Red Bull pour essayer de soutenir une candidature pour les titres Pilotes et Constructeurs, mais au premier tour à Bahreïn, ce plan risquait au départ de ne pas prendre le plus grand départ.

L’équipe a parié sur placer Perez dans le top 10 des tirs de barrage sur les pneus moyens plus lents, seulement pour qu’il rate de peu et atterrisse P11 sur la grille pour la course.

Et puis, sur le tour de formation, la RB16B de Perez s’est complètement arrêtée.

Au moment où il était sur le point de sortir, Perez a pu redonner vie au Red Bull, bien qu’il ne soit toujours pas familier avec sa nouvelle machinerie.

Il serait obligé de partir de la voie des stands, mais s’est mérité le prix du pilote du jour en franchissant la ligne P5.

Et dans cette situation, le patron de l’équipe Red Bull, Horner, a déclaré que l’expérience de Perez était essentielle.

« La voiture s’est juste arrêtée sur lui et il a fait preuve d’une grande expérience et d’une grande présence d’esprit », a déclaré Horner à Channel 4.

«Il a essentiellement redémarré tout le système avec la roue éteinte et rallumée. Tout le mérite lui revient de garder la tête calme et c’est l’avantage d’avoir de l’expérience.

«Et quand on regarde son rythme de course, il a fait une belle course. Un peu de temps au siège lui a fait du bien et il méritait vraiment d’être le conducteur de la journée. »

L’ancien pilote de Red Bull David Coulthard a également été très impressionné par Perez au GP de Bahreïn, affirmant que le pilote mexicain avait démontré sa «classe».

«Sergio a vraiment montré sa classe en redémarrant la voiture. Il n’avait pas de communication radio et devait travailler tout cela pour lui-même », a déclaré l’Écossais.

«Ce n’est pas une voiture dans laquelle il a vécu ces dernières années, il n’a fait qu’un jour et demi d’essais, donc c’était assez impressionnant.

