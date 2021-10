L’expérience des applications Android de Windows 11 commence à se déployer, mais pas pour tout le monde

Microsoft a annoncé le 20 octobre le premier aperçu de son expérience des applications Android. Comme prévu, l’aperçu est limité aux Windows Insiders dans le canal bêta (via Windows Central).

Les initiés de Windows dans le canal de développement devront attendre un peu plus longtemps pour essayer les applications Android sur Windows 11. Bien que l’on ne sache pas exactement quand l’expérience des applications Android de Windows 11 sera mise à la disposition des initiés dans le canal de développement, Microsoft a confirmé qu’il prévoit de leur apporter l’avant-première « plus tard ».

L’expérience est disponible sur les appareils exécutant les plates-formes Intel, AMD et Qualcomm. Actuellement, cependant, il n’y a que 50 applications disponibles pour les tests. Microsoft annonce qu’il apportera certaines des meilleures applications Android via les mises à jour du programme Windows Insider dans les mois à venir. Certaines des applications populaires qui sont désormais disponibles pour les tests incluent Lords Mobile, June’s Journey, Coin Master, Kindle, Comics, Khan Academy Kids et Lego Duplo World.

Microsoft s’est associé à Amazon pour offrir l’expérience des applications Android sur Windows 11. L’expérience est activée par un nouveau composant appelé Windows Subsystem for Android, alimentant l’Amazon Appstore. Ce sous-système comprend à la fois le noyau Linux et le système d’exploitation Android basé sur le projet Android Open Source (AOSP) v11.

Si vous utilisez Windows 11, vous pouvez commencer à utiliser les applications Android en rejoignant le programme Windows Insider. Il est important de noter que vous aurez besoin d’un compte Amazon basé aux États-Unis pour accéder à l’Amazon Appstore. La région de votre PC doit également être définie sur les États-Unis

Une fois que vous vous êtes inscrit au programme et que vous avez terminé la configuration, vous verrez une liste du nouveau sous-système Windows pour Android dans votre menu Démarrer. Vous pouvez cliquer sur la liste pour ajuster divers paramètres pour l’expérience.