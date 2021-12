L’expérience des comtés de la région de Seattle avec un service de bus public porte-à-porte à la demande est prometteuse

Le PDG de la Routing Company, James Cox, à gauche, et le directeur exécutif de Kitsap Transit, John Clauson. (La photo de la société de routage)

Lorsque Kitsap Transit a commencé son expérience avec des bus à la demande basés sur des applications sur Bainbridge Island, Washington, en juillet, l’un des principaux objectifs était d’attirer une partie des passagers qui avaient abandonné les transports en commun pour des raisons allant de la commodité à la peur. de COVID-19.

Mais une chose amusante s’est produite sur le chemin du terminal des ferries, la destination de transit et de covoiturage la plus populaire de l’île. L’expérience, en collaboration avec The Routing Company, n’a pas seulement reconquis d’anciens passagers, elle a attiré une toute nouvelle catégorie de clients qui n’utilisaient pas auparavant les bus publics.

« Ce que nous constatons, c’est un sentiment plus positif concernant le transit sur l’île », a déclaré Sanjay Bhatt, porte-parole de Kitsap Transit. « Nous sommes encouragés de constater que le pilote, jusqu’à présent, a attiré de nouveaux passagers dans le service. C’est plus pratique. »

L’expérience, qui en est maintenant à son sixième mois, a offert un transit diurne limité de point à point sur de petits bus dans toute l’île. Fonctionnant de la même manière qu’Uber ou Lyft, les passagers utilisent l’application Ride Pingo pour héler un bus de 15 passagers pour les emmener de leurs portes à une destination sur l’île pour 2 $ – une fraction du prix du covoiturage.

Les utilisateurs de Kitsap ont maintenant demandé des horaires élargis et un service de fin de semaine tard dans la nuit. James Cox, PDG de The Routing Company, a déclaré que les insulaires adorent le service. « Cela va révolutionner le transport en commun. »

Apparemment, les dirigeants des agences de transport en commun et les investisseurs du monde entier partagent une croyance similaire.

L’application Ride Pingo et l’interface utilisateur pour BI Ride sur Bainbridge Island. (L’image de l’entreprise de routage)

Au cours des trois dernières années, The Routing Company a levé 6,5 millions de dollars, en grande partie provenant du fonds d’investissement du MIT The Engine. La société de navettes et de logiciels à la demande Via a réalisé 130 millions de dollars d’investissements. Spare Labs, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, a réuni 20 millions de dollars pour financer ses divers projets pilotes de transport en commun visant à offrir des services à la demande au transport en commun. Israélien Moovit a levé plus de 50 millions de dollars pour ses projets de transit dans le monde entier.

Le montant d’argent et d’attention consacré au transport en commun à la demande n’est pas surprenant, a déclaré Joshua Shank, directeur de l’innovation à la Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority.

« Les agences de transport en commun ont un avenir formidable pour utiliser les services à la demande », a déclaré Shank. « C’est une refonte attendue depuis longtemps. Le transport en commun a dû devenir plus axé sur le client dans sa façon de faire les choses. »

La clé de cette transition centrée sur le client, a-t-il déclaré, est la disponibilité de données de haute qualité.

La tension centrale dans les systèmes de transport en commun est le conflit perpétuel entre la commodité et l’efficacité, selon les analystes du transport en commun. Les arrêts de bus et les gares où les personnes et les véhicules se rassemblent sont efficaces. Comme Uber et Lyft l’ont démontré, il est pratique de pouvoir sortir d’une porte et appeler un trajet avec une application.

Mais les données de transit et de trafic en temps réel filtrées par des algorithmes prédictifs – et propriétaires – de plus en plus sophistiqués, ont commencé à combler le fossé entre les deux. Un système de transport en commun pratique et à la demande devient plus efficace plus il devient populaire et mieux il analyse les données.

Shank a déclaré que l’autorité des transports de LA, le troisième plus grand système de transport en commun du pays avec 1,2 million de passagers par jour, était au milieu d’un projet pilote de trois ans appelé Metro Micro. Dans certaines zones du sud de la Californie, les gens peuvent appeler de petits bus pour des trajets point à point dans les zones.

Et le prix s’aligne sur les trajets en bus aller simple existants : 1,75 $. Le prix et la commodité ont été attrayants pour les usagers qui évitaient autrefois les transports en commun.

« Jusqu’à présent, tout se passe très bien », a-t-il déclaré. « C’est ainsi que nous allons accroître l’achalandage des transports en commun.

Cox a déclaré que les chiffres du comté de Kitsap indiquent la même chose. Les usagers réguliers du transport en commun ont commencé à revenir. Mais la véritable augmentation réside dans les centaines de trajets effectués par les habitants et les touristes qui peuvent désormais comparer de manière réaliste une entreprise de covoiturage et les transports en commun.

« Il a grandi semaine après semaine depuis son lancement », a déclaré Cox.

Un bus du métro du comté de King à Seattle. Les habitudes de transport ont changé pendant la pandémie, les cyclistes évitant les foules. (Photo . / Kurt Schlosser)

La technologie de base de la Routing Company a été développée au MIT. Le co-fondateur et CTO de l’entreprise, Alex Wallar, était doctorant au MIT, où il s’est concentré sur l’optimisation de la distribution des véhicules. L’ancien ingénieur de 2getthere Menno van der Zee est l’autre co-fondateur.

Cox a reconnu que le projet avait eu quelques ratés. Tous les résidents de l’île de Bainbridge ne disposent pas d’un service cellulaire suffisant pour le transport en commun basé sur des applications. Environ la moitié des coureurs utilisent encore le centre d’appels existant. Et parce que le projet est financé par des subventions du département américain de l’Énergie et d’Amazon, il n’y a aucune garantie qu’il se poursuivra au-delà de ce projet pilote de deux ans.

Mais il y a de fortes indications que cela pourrait. King County Metro mène également un projet pilote à la demande légèrement différent dans certaines sections du Kent. Les passagers utilisant une application peuvent être récupérés à tout moment, mais le seul point de débarquement est la gare de Kent, qui fonctionne comme une plaque tournante de transit centrale.

Cox a déclaré que ce type de modèle hybride pourrait bien fonctionner pour les transports en commun : des trajets limités de point à point couplés à des itinéraires réguliers vers des lignes express à haut volume et des trains légers.

À cette fin, les comtés de King et de Kitsap sont sur le point de lancer un nouveau service, le Transit Connect basé sur une application, qui établira l’horaire de bout en bout d’un passager, puis planifiera un trajet. Par exemple, un passager indiquerait dans l’application qu’il souhaite prendre le ferry de 14h30 à destination de Seattle. L’application programmerait ensuite un bus pour arriver dans la bonne fenêtre pour les amener au quai au bon moment.

« Et ce n’est que le début », a déclaré Cox.