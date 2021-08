L’expérience des soins de santé primaires d’India Inc. est interrompue, 73 % des employés n’ont aucun fournisseur de soins de santé de confiance : sondage

Image représentative

COVID-19 a mis en lumière les limites des services de santé. Le manque de soins de santé simples, accessibles et équitables affecte le bien-être général des individus et leur qualité d’expérience avec les services de santé, selon une enquête réalisée par le courtier d’assurance maladie Loop Health. Menée auprès de 2500 utilisateurs de la plate-forme de Loop Health, l’enquête a révélé que 73% des employés d’India Inc n’ont pas de fournisseur de soins primaires en qui ils ont confiance ou auquel ils peuvent accéder lorsqu’ils sont malades. Cela compromet leur expérience des soins de santé primaires et, par conséquent, leur bien-être.

Jusqu’à 35% de tous les employés interrogés ont déclaré qu’ils avaient une faible confiance dans leur médecin généraliste local, citant de mauvaises expériences et des conseils médicaux non allopathiques. Près de 40 pour cent des employés ont déclaré faire au moins deux consultations médicales par an, mais ont déclaré qu’ils n’avaient pas de relation solide avec un seul fournisseur de soins de santé.

Comment améliorer l’expérience des soins de santé primaires de India inc?

Amrit Singh, CRO de Loop Health, a déclaré à FE Online : « Les médecins de soins primaires devraient envisager une approche axée sur la télémédecine d’abord afin que les médecins puissent « voir » plus de patients et décider quels patients ont vraiment besoin d’une visite en personne. Les médecins généralistes devraient également être moins réactifs. Plus de 40 % des citadins sont aux prises avec une maladie chronique (diabète, hypertension, BPCO, etc.) mais ne consultent leur médecin que lorsque le problème devient incontrôlable. Les médecins doivent être proactifs et assurer un suivi régulier de leurs patients pour s’assurer qu’ils suivent les directives cliniques afin d’éviter que des problèmes médicaux ne surviennent. La technologie peut être utilisée pour automatiser cette communication et permettre aux médecins de gérer plus facilement plus de patients et de suivre leurs dossiers au fil du temps.

Consulter des médecins au bon moment permet une détection précoce de la maladie, un rétablissement plus rapide et une meilleure santé. Dans un communiqué, Loop Health a déclaré qu’il cherchait à changer la façon dont les soins de santé sont fournis et accessibles par India Inc en se concentrant sur les soins préventifs et en offrant une équipe interne de spécialistes médicaux disponibles sur appel 24X7. Il cherche à changer les statistiques mêmes de son enquête révèle.

Loop Health offre des soins primaires virtuels gratuits à toute entreprise qui achète une assurance maladie via Loop.

« Chaque fois qu’une entreprise rejoint Loop, nous intégrons chaque employé individuellement et le mettons en relation avec son conseiller médical dédié. Le membre peut envoyer un SMS à son conseiller médical 24h / 24 et 7j / 7 pour toute question de santé et s’attendre à une réponse dans les 2 minutes ! Tous les médecins font partie de notre équipe (et non des tiers), nous contrôlons donc les pratiques cliniques qu’ils suivent. (C’est comme avoir un médecin dans sa famille).

Outre des soins de haute qualité, Singh a déclaré que les médecins de Loop Health s’efforcent de manière proactive de prendre soin des membres et de leurs familles.

« Par exemple, au lieu de risquer une crise cardiaque, nos conseillers médicaux travaillent avec chaque membre hypertendu pour les mettre sur un plan de gestion de style de vie. Il en va de même pour chaque membre atteint de diabète ou d’autres problèmes. Ils vérifient régulièrement pour tenir la personne responsable et l’aider à changer son mode de vie afin d’éviter un incident potentiel de maladie grave », a déclaré Singh.

