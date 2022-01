L’expérience des tests de pneus 18 pouces d’Albon sera d’une « valeur limitée » pour Williams · .

Au sommaire : l’expérience d’Alexander Albon dans les tests des pneus 18 pouces de Pirelli pour Red Bull sera d’une utilité limitée pour Williams, bien que l’équipe n’ait pas encore utilisé le nouveau caoutchouc.

En bref

L’expérience des tests de pneus d’Albon de « petite valeur » pour WilliamsWilliams n’a pas pu participer aux tests de développement de la gomme 18 pouces de l’année dernière car elle n’a pas produit de « voiture mule » pour les faire fonctionner. Albon, qui a rejoint l’équipe après avoir été pilote de réserve de Red Bull l’année dernière, les a testés, mais Robson dit que cela ne les aidera pas à combler une grande partie de leur manque d’expérience.

« En termes d’informations qui nous aideront, je pense que cela pourrait être d’une valeur limitée car nous ne connaissons pas les détails de la voiture Red Bull qui a fait les tests de pneus », a déclaré Robson. « C’est clairement important, compte tenu de la façon dont vous préparez les pneus et de la force d’appui avec laquelle ils doivent travailler.

«Il peut avoir quelques informations utiles ou quelques idées, mais je pense qu’en réalité, c’est probablement d’assez petite valeur. Plus, bien sûr, [they’re] à juste titre assez limité ce qu’il peut dire sur cette voiture et les tests qu’ils faisaient, ce n’est en quelque sorte pas notre affaire, vraiment, ce sont les données de Red Bull.

Robson dit que l’équipe a préparé un vaste programme pour aider Albon à s’acclimater à sa nouvelle équipe pour 2022.

« Nous avons ce programme plus ou moins esquissé pour son temps dans l’usine », a-t-il déclaré. « De toute évidence, il a beaucoup de gens à rencontrer et à faire le travail normal d’ajustement des sièges et s’assurer qu’il sera à l’aise dans la voiture. Nous avons alors prévu un programme de simulateur assez étendu. Alors Nicolas [Latifi] a déjà lancé une partie de ce travail pour [the FW44] dans le simulateur avec les autres conducteurs qui effectuent le travail sur simulateur. Mais ce programme est bien avancé et Alex le rejoindra pour de vrai en janvier. »

La Formule 2 et la Formule 3 partagent la date du test d’ouverture

La Formule 2 et la Formule 3 seront testées ensemble sur le circuit international de Bahreïn du 2 au 4 mars. La série a également confirmé ses dates d’essais à Jerez et sur le Circuit de Catalunya en avril.

Ajoutez ici les calendriers des courses et des tests F2 et F3 2022 sur votre appareil mobile :

Domenicali a envoyé un faux chien mort par PETA en signe de protestation

Le groupe d’activistes des droits des animaux PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) UK a envoyé au PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, un jouet pour chien en peluche marqué de faux sang dans une étrange protestation contre les liens du propriétaire de la F1 Liberty Media avec l’Iditarod.

Le groupe a annoncé qu’il avait envoyé un « accessoire de chien mort » à la résidence de Domenicali ainsi qu’une lettre pour demander au PDG et au président de la Formule 1 d’encourager Liberty Media à mettre fin au parrainage de la course annuelle de traîneaux à chiens basée en Alaska via leur marque GCI. . La F1 n’a aucun lien avec la course ou GCI au-delà de leur propriété partagée par Liberty Media.

L’Iditarod est une course annuelle au cours de laquelle des équipes de chiens tirent des traîneaux sur des centaines de kilomètres à travers l’État enneigé, la compétition durant plusieurs jours. Selon l’organisation Humane Mushing, plus de la moitié des 796 chiens inscrits à la course Iditarod 2020 ont abandonné après avoir été incapables de continuer.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Audi et Porsche devraient rejoindre la F1 en 2026, propulsant McLaren et Red Bull (Car Magazine)

« Le plan est maintenant qu’Audi fasse équipe avec la division de sport automobile McLaren et reprenne également la branche automobile de Woking. Ce sera un tout-en-un, course et automobile, serrure, stock et canon. CAR comprend la phase de diligence a pas encore commencé, mais les avocats des deux parties discutent déjà et les principales parties prenantes – parmi lesquelles la Mumtalakat Holding Company du Moyen-Orient – seraient disposées à vendre l’activité automobile déficitaire. »

McLaren’s Brown veut une révision plus large des règlements de la FIA (Racer)

« Il y a eu suffisamment de gens mécontents tout au long de l’année pour que nous devions examiner les règles. Et gardez à l’esprit que ce sont les équipes qui établissent la plupart de ces règles. Donc, comme vous m’avez entendu parler, je continuerais à aimer voir moins d’influence de la part des équipes, car c’est nous qui avons développé la moitié de ces règles. »

La nouvelle série F4 visant à dynamiser les courses monoplaces en Europe centrale (Formula Scout)

« L’un des principaux arguments de vente de l’ACR F4 sera le faible coût du F4. Alors qu’une année en ADAC ou en F4 italien peut coûter plus de 250 000 €, les organisateurs d’Europe centrale visent à maintenir les coûts de fonctionnement annuels entre 50 000 et 100 000 €. Cela signifierait beaucoup moins de tests que les autres séries sur le continent. »

Le silence de Hamilton sur la retraite doit être pris au sérieux, mais Mercedes est en contact avec la star de la F1 pour l’avenir (Sun)

« SunSport comprend que Mercedes est en contact avec Hamilton, ce qui impliquerait qu’il n’est pas encore prêt à démissionner. »

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à figurer dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Bonne fête!

Joyeux anniversaire à Michael Roberts !

En ce jour dans le sport automobile

En ce jour de 1977, le champion du monde en titre James Hunt a placé sa McLaren en pole position pour la course d’ouverture de la saison à Buenos Aires en Argentine

Partagez cet article . avec votre réseau :