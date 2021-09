L’expérience du double spectacle de Prada – WWD

in

DEUX POUR UN: Prada a dévoilé sa collection printemps 2022 simultanément sur les podiums de Milan et de Shanghai, une première dans l’industrie.

À Shanghai, Prada a réuni la foule de la mode chinoise sur le toit-terrasse du Bund No 1 pour un dîner d’avant-spectacle, profitant de températures fraîches parfaites. La marque a également illuminé le côté d’un gratte-ciel de Lujiazui avec son logo.

En descendant et à l’intérieur pour le spectacle, l’ambassadeur Prada Cai Xukun était assis au premier rang, côtoyant le réalisateur Jia Zhangke et les mannequins Du Juan et Liu Wen pour regarder le spectacle avec des dizaines d’écrans installés pour diffuser en direct le spectacle simultané depuis l’Italie.

Comme le décor de Milan, les matériaux de la production de Shanghai connaîtront également une seconde vie grâce à des dons au Dandelion Child Development Center, une organisation à but non lucratif à Shanghai qui recycle des matériaux pour construire des bibliothèques pour enfants.

À la Fondazione Prada de Milan, l’actrice “Unorthodox” nominée aux Emmy Shira Haas a assisté à son premier spectacle à Prada. “Je ne pourrais pas être plus heureuse d’être ici”, a déclaré Haas, vêtue d’une jupe noire et d’un pull rouge de la maison italienne qui, selon elle, a ajouté “juste un peu de couleur”.

Haas jouera dans la prochaine série télévisée « Lioness » sur la vie de Golda Meir qui sera produite par Barbra Streisand. L’actrice israélienne a ajouté que le tournage « commencera bientôt l’année prochaine, j’espère au début de celui-ci ». Elle a dit qu’elle avait eu un jour de congé à Milan, “ce qui est beaucoup, donc je suis heureuse”.