L’expérience du guerrier blessé : comment les anciens combattants font face au retrait d’Afghanistan

Le major-général Mark Graham et sa femme connaissent les pertes et le coût élevé de la guerre.

Lui et sa femme Carolyn ont perdu non pas un, mais deux fils à un an d’intervalle alors que le général Graham servait en tant que commandant en chef de l’armée américaine. L’histoire de leur famille a été racontée dans « The Invisible Front: Loss and Love in the Era of Endless War ».

« L’armée a dit à Jeffrey qu’il n’avait pas à y aller à cause de la tragédie de l’expérience avec notre fils Kevin. Et Jeff m’a regardé dans les yeux et m’a dit : ‘Papa, je dois y aller' », a déclaré le général Graham, qui a passé 35 ans. années dans l’armée ont dit qu’il comprenait. « Huit mois plus tard, Jeff a été tué par un engin piégé alors qu’il patrouillait à pied à l’extérieur de Fallujah dans le comté d’Irak. »

LE CONGRÈS SIGNIFIE UNE PRÉOCCUPATION AU SUJET D’UNE HAUSSE DANS LES APPELS D’UNE LIGNE D’ASSISTANCE AUX ANCIENS COMBATTANTS POST-AFGHANISTAN

Leur fils Kevin était un cadet de l’armée ROTC étudiant pour devenir médecin militaire lorsque la dépression l’a amené à se suicider. Il a cessé de prendre ses médicaments en raison de la stigmatisation associée à la santé mentale et s’est suicidé. Son frère Jeffrey était en route pour Fort Riley pour rejoindre la 1ère division d’infanterie et se déployer en Irak.

« Donc nos fils sont morts en combattant différentes batailles. Kevin est mort en combattant la bataille de l’esprit et Jeffrey est mort en combattant un ennemi dans un pays lointain », a déclaré Graham.

Pour faire face à la perte, Graham a ouvert un centre d’appels national à l’Université Rutgers appelé Vets4Warriors, qui permet aux militaires de parler à un ancien combattant dans les 30 secondes. Il dit qu’il a vu une augmentation des appels depuis le retrait d’Afghanistan. Le ministère des Anciens Combattants a reçu 30% d’appels supplémentaires à sa hotline suicide (1-800-273-8255 presse 1) du 15 au 31 août alors que l’armée américaine mettait fin à la guerre en Afghanistan.

« Nous l’avons vu. Nous l’avons absolument fait », a déclaré Graham à l’audience en direct des cadets militaires au mémorial de la marine américaine lors de l’enregistrement de « The Wounded Warrior Experience ».

« La solitude est l’une des principales raisons pour lesquelles nous recevons des appels, et nous avons toujours reçu des appels. Et la solitude n’a fait que grandir, exacerbée par la pandémie. Et puis, lorsque le retrait de l’Afghanistan a eu lieu, cela a vraiment eu un impact parce qu’ils n’étaient pas près les uns des autres. »

WHITE HOUSE DÉPLOIE UNE STRATÉGIE POUR RÉDUIRE LE SUICIDE MILITAIRE ET VÉTÉRINAIRE

Allen Levi Simmons, a servi avec les Marines américains en Irak et en Afghanistan.

« Il y avait donc un pistolet dans ma main, des oreillers sur mon lit, une Bible sur ma table de chevet. La paranoïa sur la pointe des pieds dans le couloir de ma maison », a déclaré Simmons. « J’avais le pistolet dans la bouche, le doigt sur la détente. J’avais les pilules sur mon lit et j’en avais marre d’avoir l’impression que quelqu’un essayait de me tuer. »

Simmons faisait partie d’une compagnie de neutralisation des explosifs et munitions à Marjah en Afghanistan lorsqu’il a explosé, touché par une grenade propulsée par fusée.

« Mes oreilles sonnaient comme un détecteur de fumée », a déclaré Simmons. « Et je ne savais pas que le reste de ma vie allait être changé. »

Il souffre du SSPT après son traumatisme crânien, mais a finalement demandé de l’aide. Écrire de la poésie l’a sauvé.

« J’avais des pensées qui se bousculaient dans ma tête. J’avais des crises de panique. Je voulais me faire un trou dans la tête. Cela fait donc partie de mon poème parce que je pratique la thérapie par la poésie, et c’est ainsi que j’ai traversé mon stress post-traumatique. »

L’année dernière, il a obtenu son baccalauréat en ingénierie de l’Université de Caroline du Nord à Charlotte et a son propre podcast. Son livre s’intitule « Puis-je parler ? »

Simmons a décrit l’angoisse qu’il a ressentie en voyant la fin de la guerre en Afghanistan.

« Ce retrait était nul », a déclaré Simmons au public organisé par l’American Veterans Center. « C’était comme si beaucoup de vies, beaucoup de sang, beaucoup de pères et de mères sont décédés. Et que devons-nous montrer pour cela? »

Il a fallu dix ans à Will Weatherford, membre de l’Army National Guard de Virginie-Occidentale, pour demander de l’aide.

« J’ai lutté contre le stress post-traumatique. Mais j’ai eu du mal à me l’admettre.

Il était sur le point de divorcer d’avec sa femme, jusqu’à ce qu’il obtienne l’aide de la Coalition to Support America’s Heroes.

« Je pensais qu’à son retour, tout serait redevenu normal. Les choses seraient comme avant, mais elles ne l’étaient pas », se souvient sa femme Megan McDonough. « J’étais déterminé à trouver des ressources et à ne pas simplement abandonner. Ce ne sont pas seulement les anciens combattants qui souffrent souvent. Il y a un grand impact sur les familles et les mariages. »

Lui et sa femme Megan vivent actuellement dans une petite ferme en activité dans la région rurale de Virginie-Occidentale, où ils élèvent une ménagerie d’animaux, tels que des alpagas et des chèvres.

Ces histoires de survie et de résilience apparaîtront dans une émission spéciale d’une heure intitulée « The Wounded Warrior Experience » présentée par l’American Veterans Center et l’Ordre militaire de la Purple Heart Service Foundation. L’émission sera diffusée sur Fox Business Channel à 16 h, heure de l’Est, le samedi 20 novembre.

La ligne de crise pour anciens combattants est disponible pour un soutien gratuit et confidentiel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en appelant le 1-800-273-8255 et en composant le 1 ou en envoyant un SMS au 838-255.