L’expérience du rallye n’a fait aucune différence pour Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen n’est pas étranger au rallye, mais ces compétences ne sont pas du tout entrées en jeu malgré la pluie tardive du Grand Prix de Russie.

Après deux courses hors de combat suite à un test Covid positif, Raikkonen était de retour à Sotchi et a eu un impact rapide, n’enregistrant que son deuxième pointage de la saison avec une P8.

Ce résultat a été grandement facilité par la décision précoce de monter des pneus intermédiaires alors que la pluie commençait à tomber, mais jusqu’au retour aux stands, les pilotes devaient être extrêmement prudents s’ils voulaient rester sur la piste avec des pneus secs usés.

Raikkonen a été capable de le faire, et avec les inters à murs verts installés, il a ensuite chargé au milieu de terrain pour prendre la 8e place – son meilleur résultat de l’année et celui d’Alfa Romeo jusqu’à présent.

Après la course, on a demandé à Raikkonen si son esprit s’était replongé dans ses jours de rallye sur la surface glissante, mais ce n’était pas le cas.

“Non pas vraiment, je pense que notre voiture n’est généralement pas la meilleure dans des conditions humides”, a-t-il répondu.

« Mais heureusement, nous nous sommes arrêtés au bon moment, puis nous avons eu une vitesse décente dans les deux derniers tours et j’ai réussi à dépasser certaines voitures. »

Raikkonen a ajouté qu’il aurait aimé terminer encore plus haut dans l’ordre, avec son Alfa Romeo « se comportant bien », mais l’équipe a finalement été « un peu trop lente pour vraiment progresser » dans les premières étapes.

« Ensuite, heureusement, nous avons pris la bonne décision, j’ai senti qu’il était déjà trop humide et nous avons été l’un des premiers à venir changer les pneus, et cela a payé à la fin », a-t-il poursuivi.

Le patron de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a déclaré qu’il s’était lancé dans la course avec un « optimisme tranquille », et était donc ravi de voir Raikkonen sortir du Grand Prix de Russie avec quatre points.

« La course s’est avérée très excitante et nous rentrons à la maison avec une bonne récolte de points », a déclaré Vasseur.

« Malgré un samedi difficile, nous sommes entrés dans la course avec un optimisme discret car nous savions que nous serions en mesure de nous battre. Kimi a pris un bon départ pour passer à la 10e place, tandis qu’Antonio [Giovinazzi] a été touché et a dû se remettre de l’arrière.

«Il a fait quelques bons combats et a fait de beaux dépassements – d’autant plus qu’il n’avait pas de radio.

« Kimi a pu rester avec [Esteban] Ocon pendant la majeure partie de la course, juste à l’extérieur des points, et quand la pluie est arrivée, nous avons fait le bon choix pour nous arrêter pour les inters.

« Il a réussi à regagner du terrain et à franchir la ligne en P8, quatre bons points pour l’équipe. C’est un bon résultat, une récompense pour le travail accompli jusqu’à présent et un regain de confiance avant la prochaine course en Turquie, dans deux semaines.

