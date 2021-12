L’expérience Joe Manchin | Ligne électrique

Faisant référence à notre espoir de voir la défaite du projet de loi des démocrates Bummer Beyond Belief, j’ai écrit plus tôt cette année que si vous comptez sur Joe Manchin, vous êtes dans une mauvaise passe. Comme le Sénat a ajourné pour l’année, je veux reconnaître que j’avais tort. Manchin tenait bon. Manchin n’a pas cédé. Manchin était l’homme. S’il cède en 2022, je ne serai pas surpris, mais je pensais qu’il se coucherait maintenant. Je le répète, je me suis trompé.

Que s’est-il passé? Peut-être était-ce la taille minuscule de la feuille de vigne que les démocrates ont servie pour le pliage. Peut-être qu’il n’aime pas être bousculé. Peut-être qu’il aime être le centre d’attention. Peut-être croit-il à la substance des objections qu’il a soulevées. C’est possible.

En lisant les résumés des bulletins électroniques envoyés plusieurs fois par jour par Politico, Axios et d’autres, je ne pouvais pas croire la pression qu’ils cherchaient à exercer sur lui d’une manière ou d’une autre. Politico et Axios ont gardé espoir jusqu’au bout. Voir, par exemple, l’épisode Playbook du 13 décembre de Rachael Bade et Eugene Daniels, « All Eyes on the Joes ». Gardez l’espoir vivant!

Burgess Everett de Politico a jeté un coup d’œil en arrière et en avant à la fin de la semaine dans « Dems se dirigent vers 2022 avec le mégabill de Biden sous le choc ». Sous-titre : « Les démocrates du Sénat se préparent à fuir DC pour les vacances avec l’agenda de leur parti concrètement dans les limbes. » Gardez non en vie!

L’adjoint médiatique des démocrates a bien sûr cherché à contribuer au repli de Manchin. La déclaration de Manchin au journaliste du HuffPost la semaine dernière – « Vous êtes des conneries » – a tout dit, à tous. C’était une observation largement applicable, du fond du cœur, et elle résistera à l’épreuve du temps. Il devrait figurer dans les Citations Célèbres de Bartlett.

L’adjoint médiatique des démocrates n’a bien sûr pas seulement rejoint la campagne pour faire pression sur Manchin, il l’a également blâmé pour l’échec de Biden à faire adopter le projet de loi (tweet ci-dessous). C’est classique. La presse démocrate n’est pas seulement stupide, elle est la cause de la stupidité des autres. Il n’est pas clair pour moi que Kyrsten Sinema a approuvé le changement de forme Bummer Beyond Belief, mais Manchin est l’un des 51 sénateurs au moins qui l’ont trouvé insuffisant.

Un seul sénateur est sur le point de faire reculer sérieusement tout un agenda présidentiel. https://t.co/0pvzruT6mV – ABC News (@ABC) 17 décembre 2021

Le sénateur Sinema a été le premier contributeur présenté dans les livres préférés de 2021 proposés par des personnalités politiques dans la rafle du Wall Street Journal du 8 décembre ici. En lisant attentivement, je pense qu’il est possible de discerner un message entre les lignes :

Ce n’est pas cool dans la politique américaine de changer d’avis ou d’opinion. Dans « Think Again », Adam Grant – décidément pas cool sur la scène politique d’aujourd’hui – montre de façon convaincante que ne pas savoir, c’est bien, que désapprendre et repenser n’est pas seulement un acte de courage mais un acte de force mentale, et que cela vaut absolument la peine d’être mal si vous apprenez et grandissez grâce au changement. Je ne pourrais pas aimer ça plus. Guidé par des recherches et des exemples concrets, M. Grant nous aide tous à voir que la quête de nouvelles connaissances, la soif d’idées, la volonté de remettre en question ou de remettre en question nos propres croyances, crée un espace pour les nouvelles idées et la croissance dont nous avons désespérément besoin. pour notre avenir. Je veux partager ce livre avec tout le monde.

16 décembre Rachael Bade et Burgess Everett rejoignent Sinema avec Manchin dans l’épisode du Playbook du 16 décembre « Le cadeau de Noël de Manchinema à Dems : Un test de réalité brutal » (en gras et liens omis) :

C’est une fin appropriée à une année dominée par deux démocrates du Sénat au centre de presque tout en 2021 : JOE MANCHIN et KYRSTEN SINEMA ont pratiquement mis le doigt sur deux propositions majeures que leur propre parti espérait adopter avant les vacances. — PREMIÈREMENT : les pourparlers de Manchin avec le président JOE BIDEN sur Build Back Better ont frappé un mur de briques. Plus tôt cette semaine, les démocrates du Sénat attendaient du président qu’il fasse venir le démocrate têtu de Virginie-Occidentale. Au lieu de cela, Burgess Everett, Alex Thompson et Jonathan Lemire rapportent que leurs discussions se sont si mal passées qu’ils « mettent à rude épreuve leur relation amicale ». «La frustration parmi les collaborateurs de la Maison Blanche avec Manchin est élevée et croissante. Et bien que Biden aime personnellement Manchin, lui aussi est fatigué des pourparlers prolongés et le poussera bientôt à prendre une décision et à soutenir la législation, selon deux sources de la Maison Blanche », écrivent le trio. C’est pourquoi les démocrates du Sénat se préparent maintenant à ce que les pourparlers du BBB se prolongent l’année prochaine, lorsqu’ils devront agir rapidement avant que la saison des élections ne passe à la vitesse supérieure et rende le passage impossible. Comme Laura Litvan, Erik Wasson et Steve Dennis de Bloomberg l’ont noté dans leur article sur le dernier drame de Biden-Manchin, le chef de la majorité au Sénat CHUCK SCHUMER n’a pas réitéré son échéance de Noël mercredi pour la première fois depuis un certain temps. – DEUXIÈME: Réalisant les défis du BBB avec Manchin, les démocrates du Sénat cette semaine ont fait volte-face sur leur sujet du jour. Au lieu de se concentrer sur leur projet de loi de dépenses sociales de 1,7 billion de dollars, ils ont commencé à envisager une modification des règles du Sénat pour permettre l’adoption d’un projet de loi sur les droits de vote bloqué depuis longtemps. Mais juste au moment où il semblait que Manchin pourrait s’adoucir sur cette question, Sinema (Arizona) a fait éclater le ballon. Dans une déclaration à Burgess mercredi soir, elle a réitéré qu’elle était contre toute modification des règles du Sénat qui affaiblirait effectivement l’obstruction systématique. Lorsque les républicains finiront par prendre le pouvoir, a déclaré son bureau, ils pourraient remplacer les changements des démocrates par « une loi nationale sur l’identification des électeurs, des restrictions nationales sur le vote par courrier ou d’autres restrictions de vote actuellement en vigueur dans certains États étendues à l’échelle nationale ».

La justification de Sinema pour se tenir aux côtés de l’obstruction systématique ne représente pas un exemple de « repenser à nouveau », mais elle mérite également une lecture attentive. Elle est arrivée à une formulation de son raisonnement que les démocrates et leur adjoint aux médias devraient avoir du mal à contester.

MISE À JOUR : Quelques minutes après avoir publié ces observations, le sénateur Manchin est apparu dimanche sur FOX News. Interviewé par Bret Baier, Manchin n’avait aucune perspective de changement d’avis sur le Bummer Beyond Belief l’année prochaine. Il ne peut être compris que comme disant qu’il restera un « non ». Citation citable (invitant à voter sur le projet de loi) : « Je ne sais pas de combien de façons je peux le dire. »