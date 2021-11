L’expérience la plus effrayante de José Eduardo Derbez avec une ex-petite amie

Dans un aperçu du dernier salon Members On Air, José Eduardo Il a raconté ce qui est arrivé à un ex, qui l’a cherché quelques jours après avoir terminé, soi-disant pour essayer d’arranger les choses.

« Elle est venue me chercher. On avait déjà coupé. Elle est venue chez moi et m’a dit : ‘monte dans la voiture’. Pour t’emmener dans une cabane à Ajusco, je t’attacherai et là je te ferai kidnapper.

« Toi et moi allons être ensemble toute notre vie et nous allons être heureux. Je vais te faire attacher là-bas, je vais t’emmener manger tous les jours ». Il m’a dit que pendant qu’il conduisait, » a-t-il rappelé Derbez.

José Eduardo Il a dit que lorsqu’il s’est rendu compte qu’elle était sérieuse, il a saisi son téléphone et l’a menacé de le jeter par la fenêtre si elle n’arrêtait pas la voiture. « Il m’a dit, ‘lance-le’.