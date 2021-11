L’expérience la plus psychédélique de Mike Tyson

Mike Tyson Il est sans aucun doute une légende dans le monde de la boxe. De même qu’il a su briller et atteindre les sommets avec une excellente carrière sportive, il a également traversé des moments difficiles, pleins de scandales, de drames et de luttes internes. De l’achat d’un tigre du Bengale ou de l’entrée dans le commerce de la marijuana à des expériences psychédéliques extrêmes : Il y a quatre ans, il a commencé à consommer du venin de crapaud pour surmonter le pire passage de sa vie et assure qu’il est mort lorsqu’il l’a essayé pour la première fois.

« J’ai ingéré le venin de ce crapaud 53 fois, mais rien n’est comparable à l’expérience de la première fois. Cette fois, je suis « mort » lors de mon premier voyage. C’était tout un défi. », révélé dans une interview au New York Post lors de l’événement Wonderland, un colloque sur les psychédéliques, le microdosage et la médecine organisé à Miami.

Il s’est plongé dans le business de la marijuana.

regarde aussi

« Au cours de mes voyages, j’ai vu que la mort est belle. La vie et la mort doivent être belles, mais la mort a mauvaise réputation. Le crapaud m’a appris que je ne serai pas là pour toujours. Il y a une date d’expiration. »il a avoué.

De plus, Tyson a expliqué comment il en était arrivé à recourir à ce type de drogues extravagantes et a déclaré qu’il s’agissait d’un moment délicat de sa vie. Il y a quatre ans, il était en surpoids, noyé dans l’alcool et consommait d’autres types de substances, jusqu’à ce qu’un de ses amis lui dise d’essayer du poison de crapaud.

regarde aussi

« Je l’ai fait comme un défi. Il consommait des drogues lourdes comme la cocaïne, alors pourquoi pas ? C’est une autre dimension. Avant d’essayer le crapaud, ce fut une catastrophe. L’adversaire le plus coriace que j’aie jamais affronté était moi-même. J’avais une faible estime de moi. Les personnes avec un gros ego ont tendance à avoir une faible estime de soi. Nous utilisons notre ego pour subventionner cela. Le crapaud dépouille l’ego « , mentionné.

Il se prépare à se battre à nouveau. (Photo : Instagram)

regarde aussi

Iron Mike lui-même insiste sur le fait que cet événement était révélateur et l’a aidé à sortir du mauvais temps. Depuis, Il a réussi à perdre 45 kilos en seulement trois mois, il a repris son envie et sa passion pour la boxe et, en plus, il a impliqué et amélioré sa relation avec sa femme et ses enfants.

« Cela m’a rendu plus créatif et m’aide à me concentrer. Je suis plus présent en tant qu’homme d’affaires et entrepreneur. Si vous m’avez rencontré en 1989, vous connaissiez quelqu’un d’autre. Mon esprit n’est pas assez sophistiqué pour comprendre ce qui s’est passé, mais la vie s’est améliorée. Le but du crapaud est d’atteindre son plein potentiel. Je regarde le monde d’une autre manière. Nous sommes tous égaux. Tout est amour »ajoutée.

regarde aussi

À 55 ans, Tyson est immergé dans ce monde souterrain de la drogue et, selon le NY Post, possède un terrain fertile pour l’espèce d’amphibien Bufo alvarius, originaire du désert de Sonora. Pour le moment, il les a placés dans son ranch en Californie, où il cultive également du cannabis.

regarde aussi

regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE