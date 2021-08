L’expérience “montagne” de Prada Outdoor arrive à Stockholm – WWD

LONDRES – Prada amène sa série pop-up en plein air dans la capitale de la Suède samedi avant la Fashion Week de Stockholm, qui revient au format physique du 31 août au 2 septembre.

Ce concept éphémère extérieur apparaîtra sur la place de la ville de Norrmalmstorg, dans le centre de Stockholm, à côté du grand magasin haut de gamme NK Stockholm.

Prada Outdoor est une série de boutiques éphémères et d’installations en magasin, dédiées aux émotions véhiculées par quatre décors : Jardin, Côte, Montagne et Neige. Chacun contient une sélection de produits originaux rappelant l’environnement particulier. Le thème Prada Outdoor Garden a fait ses débuts en Chine en avril et a été déployé dans différents pays, tels que les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, les Émirats arabes unis, la Turquie et Singapour, en ajoutant les thèmes Côte et Montagne.

À New York, par exemple, le magasin Prada Broadway a été recréé comme un décor de plage avec des dunes de sable, des rochers, des tentes et des parasols blancs et bleu océan. A Stockholm, l’espace est dédié à la montagne et aux opportunités qu’elle offre pour le sport.

Visuel pour le pop-up extérieur Prada à Stockholm. Courtoisie

La marque milanaise a déclaré que le pop-up de Stockholm sera conçu comme “un camp de trekking luxueux entouré d’une étendue de verdure” et offrira des espaces de socialisation et de détente rappelant les paysages alpins, ainsi qu’une collection thématique exclusive pour hommes et femmes.

Des imperméables en nylon, une robe Re-Nylon à carreaux avec des boucles en métal, des tricots en fil mouliné mélangé recyclé, des gilets au design inspiré des sacs à dos font partie des offres pour femmes. Les looks pour hommes comprennent des blousons en tissus techniques, des gilets multipoches, des pyjamas en sergé de soie, des doudounes sans manches et des chemises imprimées en double match avec un logo surimprimé.

Les accessoires phares incluent des sacs à dos rembourrés avec un imprimé tartan, des sacs à provisions, des sacs à dos à une épaule, des sacs ceinture et des chapeaux de seau, ainsi que des ensembles de yoga, des frisbees, des ballons de basket et des lunettes de sport en miroir.

