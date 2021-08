L’expérience musicale de la Rift Tour de Fortnite mettra en vedette Ariana Grande

Mettre à jour: Epic Games a maintenant confirmé que la superstar qui a battu tous les records dans le cadre du Rift Tour est Ariana Grande.

Célébrez la course d’Ariana dans le Rift Tour avec son arrivée dans la boutique d’objets et la série d’icônes.”

“En veillant à ce que les fans du monde entier puissent assister au Rift Tour, l’expérience s’étend sur cinq séances sur trois jours. Nous recommandons aux fans d’arriver à Fortnite 60 minutes avant l’heure du spectacle, et la liste de lecture du Rift Tour devrait être en direct 30 minutes avant chaque spectacle. Avant l’arrivée d’Ariana , le Rift Tour démarre avec des expériences sur le thème de Fortnite, associant des pistes populaires à des moments basés sur des éléments du jeu.

Tous les horaires peuvent être trouvés dans le jeu ; comme mentionné ci-dessous, vous pouvez utiliser un nouvel onglet pour choisir les émissions auxquelles vous souhaitez assister, puis inviter vos amis à vous rejoindre ce jour-là.

Article original (ven 30 juillet 2021 11:30 BST): Epic Games a lancé le Rift Tour de Fortnite, taquinant un grand événement qui devrait avoir lieu le week-end prochain dans le processus.

Jusqu’au 8 août, vous pourrez débloquer des récompenses pour la première vague de quêtes du Rift Tour. Comme le montre l’image ci-dessous, ces récompenses incluent l’écran de chargement Cosmic Cuddles, le spray Rift-sterpiece et l’émoticône Cloudy Kitty.

Mais les choses vont vraiment s’accélérer du 6 au 8 août ; Epic dit que les joueurs doivent s’attendre à “une expérience pas comme les autres”, taquinant un événement musical dans le jeu mettant en vedette une “superstar record”. Voici ce que Phil Rampulla, responsable de la marque chez Epic Games, avait à dire :

“Fortnite est un endroit pour l’imagination et l’impossible. Avec Rift Tour, nous donnons vie à un voyage musical que les joueurs peuvent vivre, ressentir et rejoindre aux côtés de leurs amis. Nous avons hâte de révéler notre tête d’affiche en tête des charts , et j’ai hâte que les fans du monde entier célèbrent avec nous.