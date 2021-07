L’expérience narrative NBA 2K22 rassemble MyCAREER et la ville, plus de fonctionnalités détaillées

Par Stéphany Nunneley

20 juillet 2021 18:02 GMT

De nouvelles fonctionnalités à venir avec NBA 2K22 ont été révélées par le développeur du jeu Visual Concepts.

Un premier aperçu des fonctionnalités à venir avec NBA 2K22 comprend un récit qui voit MyCAREER et la ville se réunir, ainsi que des mises à jour de gameplay sur le terrain et plus encore.

L’une des nouvelles fonctionnalités comprend une mise à jour du gameplay, qui verra les mouvements sur le terrain offrant plus de contrôle sur la façon dont vous marquez le ballon. Vous pouvez vous attendre à des mouvements et des combos offensifs améliorés et à la façon dont ils sont contrés du côté défensif.

Les saisons vous permettront également d’étendre et d’améliorer vos ambitions dans le jeu après la sortie avec plus de contenu, de récompenses et plus de façons de jouer à venir.

Vous pouvez vous attendre à une expérience MyTEAM évoluée vous offrant plus de moyens de créer et de rivaliser avec des équipes de rêve. De nouveaux défis, récompenses et événements promettent de rendre chaque saison « fraîche et unique ».

La ville a également fait peau neuve avec des améliorations apportées à la vie, à l’activité et à l’interactivité, et il y a un nouveau quartier sur PC et de génération actuelle construit sur les ponts d’un bateau de croisière à voile.

MyCAREER et la toute nouvelle City ne feront plus qu’un dans une expérience narrative sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S

Et enfin, MyNBA et MyWNBA vous permettront de construire une franchise gagnante en vous assurant que le personnel “est aussi fort que le cerclage”.

D’autres plongées en profondeur dans le jeu sont à venir en août et septembre pour révéler encore plus de nouveautés dans la prochaine version de la série.

NBA 2K22 sortira le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series X/S.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.