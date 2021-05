L’expérience photo de Twitter s’est encore améliorée avec des images plus grandes et une prise en charge des images 4K

Twitter teste une amélioration de la façon dont son application mobile gère les photos sur Android. Lors d’un test limité annoncé aujourd’hui par la société, des modifications seront apportées à la fois au compositeur de tweet et à la qualité de téléchargement des images.

Le compositeur affichera désormais une vue plus représentative d’une image que vous prévoyez de partager avant le téléchargement. C’est-à-dire que vous verrez maintenant comment il apparaîtrait dans la chronologie avant de le télécharger.

Le second est un petit ajustement qui vous permettra de voir et de visualiser des images 4K sur Android et iOS. C’est un pas en avant par rapport aux images compressées que les utilisateurs peuvent partager maintenant, et cela aidera vraisemblablement les passionnés de photographie à partager leur travail avec plus de précision.

Dans une collection de tweets, la société a déclaré:

Parfois, il vaut mieux dire avec une photo ou une vidéo. Au cours des prochaines semaines, nous testerons des moyens d’améliorer la façon dont vous pouvez partager et afficher des médias sur Twitter. Test en cours sur Android et iOS: lorsque vous tweetez une seule image, l’apparence de l’image dans l’éditeur de Tweet correspond à son apparence sur la chronologie –– plus grande et meilleure. Vous avez une collection de photos haute résolution en attente de partage? Nous testons des moyens pour vous de télécharger et de visualiser des images 4K sur Android et iOS. Si vous participez au test, mettez à jour vos préférences d’image de haute qualité dans les paramètres “Utilisation des données” pour commencer.

Twitter et d’autres plates-formes de médias sociaux ont donné la priorité à la vitesse par rapport à la fidélité en ce qui concerne les images dans le passé. Les entreprises chargeant maintenant des applications «allégées» pour les meilleurs téléphones Android bon marché tels que le nouvel Instagram Lite qui a fait ses débuts ce matin, elles sont libres de recentrer les applications plus grandes sur des tâches plus ambitieuses, et ce test en fait partie.

Après avoir testé la fonctionnalité avec certains utilisateurs, Twitter a annoncé que les téléchargements d’images 4K sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs sur iOS et Android.

Il est temps de tweeter ces photos haute résolution –– l’option permettant de télécharger et d’afficher des images 4K sur Android et iOS est désormais disponible pour tout le monde. Pour commencer à télécharger et à afficher des images en 4K, mettez à jour vos préférences d’image de haute qualité dans les paramètres «Utilisation des données». https://t.co/XDnWOji3nx – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 21 avril 2021

Si vous ne savez pas comment l’activer, vous pouvez consulter le tweet ou suivre notre guide sur la façon de télécharger des images 4K de haute qualité sur Twitter. On ne sait pas encore quand les images de la chronologie améliorée seront déployées.

Twitter a annoncé aujourd’hui le déploiement d’images plus grandes à tout le monde sur iOS et Android. La mise à jour intervient à peine deux semaines après le début de la prise en charge des images 4K.

pas d’oiseau trop grand, pas de culture trop courte introduire des images plus grandes et de meilleure qualité sur iOS et Android, maintenant disponibles pour tout le monde pic.twitter.com/2buHfhfRAx – Twitter (@Twitter) 5 mai 2021

Vous n’avez rien à faire pour que cela fonctionne, partagez simplement vos images comme d’habitude et Twitter les partagera afin qu’elles apparaissent telles quelles sans être recadrées artificiellement. Pour Twitter qui est tombé dans l’eau chaude par la façon dont son algorithme a choisi de recadrer certaines images, l’option de ne pas recadrer pourrait tout simplement être la solution qu’il recherchait.