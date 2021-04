L’expérience précédente de Joshua Kimmich en Ligue des champions le guidera pour le duel Bayern Munich contre PSG

À un moment donné au cours de la semaine dernière, le milieu de terrain du Bayern Munich Joshua Kimmich a probablement regardé autour de lui et s’est demandé qui allait prendre le terrain au Parc des Princes avec lui mardi.

Alors que l’équipe est toujours en difficulté, Kimmich a déclaré à FCBayern.com que peu importe qui est sur le terrain, les joueurs doivent intensifier et devenir des leaders.

«Cela dépend de chaque individu de notre équipe, pas seulement de moi. Chaque joueur doit devenir un leader dans ce jeu; chacun doit montrer son caractère le jour même et avoir une totale confiance en lui », a déclaré Kimmich. «Et puis nous devons frapper quand l’occasion se présente!»

Joshua Kimmich s’appuiera sur les leçons qu’il a apprises dans le passé pour le guider tout au long du match de mardi contre le PSG.Photo d’Alexander Hassenstein / .

Lorsqu’on lui a demandé si le fait de devoir voyager et jouer au PSG en tant qu’équipe à l’extérieur serait un problème pour le Bayern Munich, Kimmich a indiqué que le manque de fans enlève une partie de cet avantage sur le terrain.

«En général, vous préférez jouer à domicile parce que vous savez tout: le terrain, le stade, le vestiaire – vous êtes dans un environnement familier. C’est ainsi que ce sera aussi le cas pour le PSG à Paris », a déclaré Kimmich. «C’est évidemment un avantage pour les équipes à l’extérieur s’il n’y a pas de fans là-bas – ou du moins ce n’est plus un inconvénient, comme c’était quand les fans étaient là.»

Kimmich a également déclaré qu’il pouvait s’appuyer sur les expériences passées pour l’aider à traverser cette situation – à savoir la malheureuse défaite du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions face au Real Madrid en 2018.

«Je me souviens encore bien de la situation à Madrid. Nous avons également produit une excellente performance là-bas, mais nous n’avons pas été assez efficaces. J’espère que nous avons appris de cela et que nous avons mûri dans une certaine mesure », a déclaré Kimmich. «Encore une fois, nous n’étions pas la pire équipe au cours des deux matchs, mais nous n’avons pas réussi. Cette fois, nous étions la meilleure équipe au match aller, mais nous avons perdu. Même ainsi, tout est pour jouer – et Paris le sait aussi.

