L’expérience psychologique la plus cruelle : réunir trois malades mentaux qui se croyaient Jésus-Christ dans la même pièce | Vie

Les médecins sont censés prendre soin de nous et nous guérir. Mais il y a des moments où ils peuvent être très cruels et insensibles, au nom de la science.

C’était en 1959, et à l’hôpital d’État d’Ypsilanti dans le Michigan, ils s’étaient rencontrés trois malades mentaux qui se croyaient Jésus-Christ.

Au psychologue Milton rokeach, chargé des malades, une idée perverse lui vient : réunir dans une même salle ces trois schizophrènes qui se sont proclamés Fils unique de Dieu.

Son intention semblait bonne : il pensait que lorsque ces patients rencontraient d’autres Jésus qui affirmaient la même chose, ils se rendraient compte de la réalité, abandonnant l’idée qu’ils étaient le Fils de Dieu.

Comme prévu, l’expérience psychologique controversée ne s’est pas déroulée comme prévu, comme nous le dit le site d’IFL Science !

La première rencontre a été très tendue. Puisque chacun d’eux se croyait Jésus, ils ont vu les deux autres comme des imposteurs, et l’a blâmé en face.

Le patient Joseph a crié : « Je vous dis que je suis Dieu ! », tandis que Clyde a assuré qu’il l’était. Léon était le seul à ne rien dire pendant toute la séance, mais quand il a fini, il a qualifié cela de “torture mentale”.

Loin de se contenter de cela, les rencontres forcées se sont répétées pendant deux ans. Au début, ils se sont efforcés de convaincre les autres qu’ils étaient des imposteurs. Il y a eu des insultes, et même une bagarre.

Ils ont finalement appris à ignorer le problème et ils n’en ont pas parlé. Ils ont même plaisanté entre eux sur leurs autres problèmes, comme l’un d’eux prétendant être marié.

Mais loin de les guérir, ils ont réaffirmé leurs convictions.

Léon pensait que les deux autres étaient des dieux inférieurs, et même des réincarnations d’un célèbre pirate et d’un roi.

Joseph a conclu que ses rivaux étaient malades mentaux: “Ce sont des patients d’une maison de fous, et le fait qu’ils soient patients montre qu’ils sont fous.”

Clyde croyait que les deux autres étaient des robots: “Les machines qu’elles contiennent parlent. Enlevez les machines d’elles et elles ne diront rien. Vous ne pouvez pas tuer ceux qui ont des machines à l’intérieur.”

Le psychologue Milton Rokeach est allé jusqu’à écrire un livre sur l’expérience, intitulé Les trois Christs d’Ypsilanti qui est en vente sur Amazon, en espagnol.

Dans l’une des rééditions, Milton Rokeach a écrit une note d’excuses, reconnaissant qu’en réalité c’était le malade qui s’était cru dieu avec la capacité de manipuler les gens : « Alors que je n’avais pas réussi à guérir les trois Christs de leurs perturbations mentales, ils avaient réussi à guérir les miennes : mon illusion que Dieu pouvait les changer en réorganisant et réorganisant de manière omnipotente et omnisciente leur vie quotidienne. »

L’une des expériences les plus cruelles et les plus controversées de l’histoire de la psychiatrie, qui n’aurait jamais dû être réalisée.