L’expérimentateur du Derby Ravel Morrison a retrouvé Jesse Lingard alors que d’anciens coéquipiers de Manchester United rient sur le terrain avant le match amical de pré-saison à Pride Park

in

Jesse Lingard et Ravel Morrison ont partagé un rire sur le terrain alors qu’ils se réunissaient avant le choc de pré-saison de Manchester United à Derby.

Le premier match de pré-saison des Red Devils a débuté avec la visite des hommes de Wayne Rooney dimanche, Morrison commençant contre son club d’enfance.

getty

Jesse Lingard et Ravel Morrison ont remporté la FA Youth Cup ensemble à Manchester United dans une jeune équipe qui comprenait également Paul Pogba

getty

Lingard et Morrison ont été réunis à Pride Park dimanche pour le match amical de pré-saison de Man United avec Derby

Lingard, qui est toujours recherché par West Ham après avoir prospéré en prêt avec eux la saison dernière, a été nommé remplaçant pour le premier match de pré-saison de United.

Morrison, diplômé de l’académie des Red Devils, est un agent libre après avoir mis fin à son bref passage au club néerlandais ADO Den Haag en janvier, mais il est actuellement jugé avec les Rams et a commencé le match contre son ancien club.

Le joueur de 28 ans a eu la chance d’impressionner par la légende de United Rooney, après une carrière qui a vu le jeune joueur talentueux salué par Sir Alex Ferguson comme “le meilleur qu’il ait jamais vu à son âge” devenir un compagnon.

Depuis qu’il a quitté United en 2012, Morrison a déménagé dans cinq clubs en Angleterre, en Italie, en Suède et aux Pays-Bas et a obtenu six prêts, dont un court séjour avec le club mexicain Atlas.

getty

Morrison a prospéré dans les équipes de jeunes de Man United et a remporté la FA Youth Cup aux côtés de Lingard et Pogba en 2011

Rooney saura tout sur le milieu de terrain, s’étant entraîné et joué avec lui à United, et espère réussir là où d’autres managers ont échoué et débloquer les capacités prodigieuses de Morrison.

Une offre de contrat n’a pas encore été confirmée, cependant, et il a donc été laissé à rire avec son vieux copain Lingard avant le match.

Le couple a remporté la FA Youth Cup ensemble en 2011, dans une équipe qui comprenait également Paul Pogba.

Rooney a également partagé une étreinte chaleureuse avec son ancien coéquipier Ole Gunnar Solskjaer, le couple jouant ensemble à United pendant trois ans de 2004 à 2007.

.

Rooney et Solskjaer ont passé trois ans ensemble à United

getty

La légende de Man United, Rooney, parle à Morrison alors que d’autres stars du Derby avant leur affrontement contre les Red Devils

L’histoire de Morrison est celle d’un potentiel inexploité. Son talent a été salué par l’icône de United Ferguson, mais sa carrière s’est effondrée avant même d’avoir commencé.

Devenu professionnel à son 17e anniversaire en 2010, Morrison n’a fait que trois apparitions seniors pour les Red Devils et a quitté le club en 2012 sans disputer un match de Premier League.

La liste des clubs pour lesquels il a joué est longue et comprend West Ham, Birmingham City, Queens Park Rangers, Cardiff City, Lazio et le club suédois Ostersunds.