L’expert animalier Jack Hanna prend sa retraite en raison de la démence

. – Jack Hanna, un expert des animaux et de la faune rendu célèbre par de nombreuses apparitions à la télévision, se retire de la vie publique en raison de la démence, a annoncé sa famille mercredi dernier.

«Les médecins ont diagnostiqué que notre père, Jack Hanna, souffrait de démence, que l’on pense maintenant être la maladie d’Alzheimer», a écrit la famille de Hanna dans un communiqué publié sur leur compte Twitter vérifié.

« Son état a progressé beaucoup plus rapidement ces derniers mois qu’aucun de nous n’aurait pu l’imaginer », indique le communiqué. « Malheureusement, papa ne peut plus participer à la vie publique comme avant, où des gens du monde entier regardaient, apprenaient et riaient à ses côtés. »

« Jungle » Jack Hanna et ses animaux sont devenus un incontournable de la télévision de jour comme de nuit, grâce à leurs nombreuses apparitions dans des émissions telles que « The Tonight Show Starring Johnny Carson », « Late night with David Letterman » et « Today ».

Ces apparitions ont valu à Hanna ses propres émissions, telles que « Animal Adventures », « Into the Wild » et « Wild Countdown ».

L’homme de 76 ans aurait pris sa retraite en tant que directeur puis directeur émérite du zoo et de l’aquarium de Columbus en décembre 2020 après 42 ans.

«Le zoo et l’aquarium de Columbus ont été une partie importante de nos vies depuis que nous avons déménagé dans le centre de l’Ohio en 1978», ont écrit leurs filles dans leur déclaration. «Dès le premier jour, papa a plaidé pour l’amélioration des habitats fauniques et s’est concentré sur la connexion de la communauté avec les animaux. Après avoir quitté son rôle de gestionnaire actif en tant que PDG en 1992, il est resté porte-parole du zoo jusqu’à sa retraite l’année dernière.

La déclaration rend hommage à sa femme Suzi, qui « est à ses côtés depuis 53 ans dans tous les coins du monde » et à l’amour de Hanna pour la communauté du zoo et de l’aquarium de Columbus.

«Bien que la santé de papa se soit détériorée rapidement, nous pouvons vous assurer que son grand sens de l’humour continue de briller. Et oui, il utilise toujours ses kakis à la maison », indique le communiqué. «Pour assurer la sécurité de tout le monde à la lumière des restrictions du COVID-19, nous demandons la confidentialité, ce qui est ironique étant donné que papa aime interagir avec les gens. Nous sommes reconnaissants que les nombreux cœurs qu’il a touchés au fil des ans soient avec lui pendant ce voyage, qui nous donne de la force. «