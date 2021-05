L’expert de John Hopkins, le Dr Amita Gupta, sur le défi du Covid-19 en Inde et les options de préparation futures

Les experts en modélisation mathématique ont déclaré que l’Inde connaîtrait un pic ce mois-ci. (Image IE)

L’augmentation du nombre de cas de covid-19 a été une préoccupation et bien que les experts en modélisation mathématique aient déclaré que l’Inde connaîtrait un pic ce mois-ci, chaque État du pays verra son propre pic. Dans des moments comme ceux-ci, alors même que les patients et leurs proches sont occupés à chercher des lits, de l’oxygène et des médicaments essentiels, Financial Express Online a contacté le Dr Amita Gupta, professeur de maladies infectieuses à la John Hopkins School of Medicine et codirecteur. du John Hopkins India Institute récemment lancé. Elle parle des leçons que l’on pourrait tirer des différentes vagues de l’infection Covid-19 – les États-Unis, par exemple, ont déjà vu les trois vagues et comment ce qui a fonctionné là-bas pourrait être considéré par l’Inde.

Dans une interview exclusive, elle parle également du rôle que peuvent jouer les verrouillages ciblés et de ce que l’Inde pourrait envisager pour mieux se préparer à la troisième vague. Par exemple, elle donne un exemple de la façon dont, dans l’État de Californie, le département d’État cartographié a mis toutes les infections qui s’étaient produites dans la première et la deuxième vague et, sur la base des informations, a conçu ses futurs efforts de vaccination et s’est concentré d’abord sur les zones les plus flambée du nombre de cas. Bien qu’elle insiste à plusieurs reprises sur l’importance du masquage et de la distance physique, elle voit un rôle crucial que la surveillance de routine et les opérations coordonnées peuvent jouer. Elle parle également du John Hopkins India Institute et de son groupe de travail covid récemment mis en place et du terrain qu’il entend couvrir.

REGARDER l’interview:

