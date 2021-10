L’expert en cannabis ELFLACO s’empare des meilleurs clubs sociaux en Espagne

Crédit photo : ELFLACO

Avec l’augmentation de la consommation de cannabis, les clubs sociaux deviennent de plus en plus populaires en Espagne et en Europe.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur ELFLACO.

Les clubs sociaux du cannabis sont simplement des associations d’utilisateurs de marijuana qui se réunissent pour profiter et partager des informations. Les clubs sociaux sont destinés à aider les membres à cultiver et à consommer du cannabis en toute sécurité à des fins récréatives.

En Espagne, les clubs sociaux du cannabis sont devenus de plus en plus populaires, les utilisateurs unissant leurs forces pour améliorer leurs expériences. Les membres ont accès à du cannabis de haute qualité cultivé et distribué sous la supervision des clubs. La marijuana des clubs sociaux n’est disponible que pour ses membres, car ils fonctionnent dans des cercles privés verrouillés. Les stratégies opérationnelles rapides des clubs sociaux du cannabis ont gagné en popularité, attirant de nombreux consommateurs de cannabis.

ELFLACO, influenceur et expert renommé du cannabis, est l’une des personnes qui reprennent les meilleurs clubs sociaux à travers l’Europe. ELFLACO est largement considéré comme l’un des visages de l’industrie espagnole du cannabis pour son énorme contribution à celle-ci. Il est membre d’un club social très coté à Barcelone, parmi tant d’autres en Espagne.

ELFLACO est né à Milan, en Italie, en 1979 et a commencé sa vie comme un jeune homme faisant son chemin dans le monde de la musique aux côtés de Vasco Rossi. Le jeune ELFLACO était totalement fasciné par la musique et suivra les 137 tournées de Vasco. Ce n’est qu’en 2013 qu’il a décidé de changer et s’est installé à Barcelone, en Espagne.

C’est à Barcelone qu’il a découvert les merveilles du monde du cannabis. La quête d’une vie meilleure d’ELFLACO l’a amené à découvrir les clubs sociaux du cannabis, où il a décroché de petits emplois. Les clubs sociaux étaient plus qu’accueillants pour le désespéré ELFLACO, lui offrant l’opportunité de transformer sa vie. Son intérêt et son désir d’apprendre et de grandir l’ont amené à devenir promoteur de rue tout en travaillant pour divers clubs sociaux, le plongeant complètement dans les aventures du monde du cannabis.

ELFLACO est depuis devenu membre de nombreux clubs et salons sociaux en Italie et en Espagne grâce à ses plateformes de médias sociaux actives.

Il est également activement engagé dans des organisations d’événements dans les clubs les plus influents d’Espagne avec les chanteurs les plus en vue. Il a travaillé avec plusieurs musiciens, dont Gué Pequeno, Sfera Ebbasta, Capo Plaza et Marracash. ELFLACO est crédité comme la première personne à avoir introduit des sessions de fumée avec des VIP dans les clubs.

Avec un nom bien établi dans l’industrie, l’objectif de l’expert du cannabis était de sensibiliser aux usages récréatifs et médicinaux du cannabis dans toute l’Europe. ELFLACO est un grand admirateur du modèle américain de l’industrie du cannabis, qui est bien organisé et possède des marques populaires telles que Cookies. Il cherche à suivre les traces de l’industrie américaine et à présenter au monde la dynamique industrie européenne du cannabis.

Il est actuellement en partenariat avec le chanteur italien populaire Capo Plaza et la marque d’élite iLMYO pour créer un nouveau club. Avec ce dernier, ils ont déjà créé un produit spécial et innovant pour les fumeurs : un plateau lumineux avec recharge sans fil pour smartphone, qui a conquis le monde du fumeur. ELFLACO n’a pas pu cacher sa joie de voir le produit se vendre quelques heures après son lancement.

À l’avenir, ELFLACO espère continuer à organiser davantage d’événements et faire mieux connaître les clubs sociaux du cannabis espagnols aux jeunes d’Europe.