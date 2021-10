L’expert en crypto Virgil Griffith risque 20 ans de prison

Il n’y a pas si longtemps, un expert en crypto du nom de Virgil Griffith a fait sensation lorsqu’il a assisté à une conférence sur la blockchain en Corée du Nord – un pays sanctionné par les États-Unis – et a proposé un séminaire sur la façon dont la blockchain pourrait potentiellement être utilisée pour masquer des transactions et éviter la sollicitation financière de l’Occident.

Virgil Griffith sera bientôt condamné

La conférence a eu lieu en 2019. Maintenant, Griffith fait face à ses actions et a plaidé coupable pour avoir aidé la Corée du Nord à éviter les sanctions. Il risque actuellement jusqu’à 20 ans de prison et devrait être condamné début janvier de l’année prochaine.

L’entrepreneur et chef de l’industrie de la cryptographie de 38 ans résidait à Singapour lorsqu’il a décidé de faire un voyage il y a deux ans pour assister à la conférence Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency en Corée du Nord. Il a été averti par les responsables du département d’État américain de ne pas y aller, mais a décidé de ne pas tenir compte de leurs avertissements et a quand même assisté.

Griffith a maintenant plaidé coupable d’avoir comploté en vue de violer l’International Emergency Economic Powers Act. L’avocate américaine Audrey Strauss a expliqué dans une interview :

Comme il l’a admis devant le tribunal aujourd’hui, Virgil Griffith a accepté d’aider l’un des adversaires étrangers les plus dangereux de notre pays, la Corée du Nord. Griffith a travaillé avec d’autres pour fournir des services de crypto-monnaie à la Corée du Nord et aider la Corée du Nord à échapper aux sanctions et s’est rendu en Corée du Nord pour le faire. Dans le processus, Griffith a mis en péril la sécurité nationale des États-Unis en sapant les sanctions que le Congrès et le président ont promulguées pour exercer une pression maximale sur la menace posée par le régime perfide de la Corée du Nord.

En vertu des lois actuelles, les citoyens américains ne sont pas autorisés à exporter des connaissances, des services, des technologies ou des biens à des fonctionnaires de la Corée du Nord sans l’autorisation ou une licence du Département du Trésor. Griffith est accusé d’avoir financé et développé une infrastructure de cryptographie en Corée du Nord à partir de 2018. Il est allégué qu’il savait que les outils et services qu’il développait seraient utilisés par la nation pour éviter les sanctions et éventuellement financer des programmes anti-américains dangereux tels que les armes nucléaires. projets.

Aider la Corée du Nord à éviter les sanctions

Selon une déclaration du ministère de la Justice, le programme qu’il a proposé lors de la conférence était « adapté au public de la RPDC ». Le Département dit :

Lors de la conférence sur la crypto-monnaie de la RPDC, Griffith et ses co-conspirateurs ont expliqué comment la RPDC pourrait utiliser la technologie de la blockchain et de la crypto-monnaie pour blanchir de l’argent et échapper aux sanctions. Les présentations de Griffith lors de la conférence sur les crypto-monnaies de la RPDC avaient été approuvées par les responsables de la RPDC et se concentraient, entre autres, sur la manière dont la technologie blockchain telle que les « contrats intelligents » pourrait être utilisée au profit de la RPDC, y compris dans les négociations sur les armes nucléaires avec les États-Unis.

On pense que Griffith a aidé à mettre en place des routes pour que la Corée du Nord et la Corée du Sud échangent des crypto-monnaies et qu’il cherchait potentiellement à faire appel à d’autres experts pour potentiellement mettre en place des projets de blockchain sur le territoire nord-coréen.

