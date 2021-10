L’expert en photographie Austin Mann pousse le nouveau MacBook Pro à ses limites avec des résultats incroyables

Image de Mann réalisée à partir de 100 fichiers TIFF empilés sur MacBook Pro

Suite à son incroyable test de l’appareil photo iPhone 13 Pro en Tanzanie le mois dernier, l’expert en photographie Austin Mann a partagé son avis sur le MacBook Pro avec puce M1 Max. Spoiler, Mann conclut que les nouveaux MacBook Pro « affecteront considérablement tout le monde », pas seulement les pros. Lisez la suite pour voir de plus près ce que Mann a accompli avec le nouveau portable et les performances qu’il a vues.

Après la Tanzanie pour son incroyable tournage sur iPhone 13 Pro, Mann a passé du temps à Flagstaff, en Arizona, à « tester le nouveau MacBook Pro M1 Max avec 64 Go de RAM et 8 To de SSD ! » D’emblée, il a dit: « Cette chose est dingue et je l’aime. »

Répondant à une question que beaucoup se poseront, Mann pense que ces ordinateurs portables ne sont pas réservés aux professionnels :

« La mise à niveau est-elle réservée aux pros ou est-elle également destinée à tout le monde ? » Ma réponse retentissante est la suivante : la mise à niveau du MacBook Pro M1 affectera considérablement tout le monde… la durée de vie de la batterie n’est pas seulement légèrement meilleure, c’est sur une planète radicalement différente. Cette machine reste froide et gère tout ce que vous pouvez lui lancer, que ce soit la création d’un album photo de famille dans Photos ou le rendu d’une animation dans After Effects.

Après avoir fait part de ses réflexions sur le retour de toutes les E/S, partagé qu’il est heureux de voir la barre tactile supprimée et plus encore, il s’est mis à tester les performances du nouveau MacBook Pro.

Bien que la vitesse soit toujours attrayante, j’ai été très curieux de l’efficacité et de la gestion de l’énergie, j’ai donc effectué quelques tests non scientifiques… J’ai chargé le MacBook Pro M1 Max 16″ à 100 %, puis je l’ai débranché de l’alimentation. Tout d’abord, j’ai exécuté une pile d’images dans Starry Landscape Stacker sur 100 fichiers TIFF (150 Mo chacun)… il a fallu 4m24s pour le rendu et la durée de vie de la batterie était toujours à 100% (le ventilateur est resté inaudible.) L’empilement de 100 fichiers TIFF (150 Mo chacun) a pris 4m24s. Deuxièmement, j’ai effectué un test Cinebench, qui s’est terminé en quelques minutes et la batterie était toujours à 100%. Troisièmement, j’ai récupéré les 100 fichiers d’images TIFF et je les ai ouverts dans StarStax et j’ai traité un mélange « Gap Filling » de tous les 100 fichiers TIFF. Ce processus intensif a pris encore 2m36s et la batterie était toujours à 100%.

Pour que la batterie baisse même de 1%, voici ce qu’il a fait ensuite :

J’ai donc ouvert 8 images dans Adobe Camera Raw et utilisé Photomerge pour créer un panorama géant… cela s’est produit rapidement et devinez quoi, la durée de vie de la batterie affichait toujours 100%. À ce stade, je n’avais plus d’options, alors je suis retourné sur Cinebench pour relancer le test en boucle… environ 2,5 minutes après le début de ce test, la durée de vie de la batterie est ENFIN tombée à 99%.

Dans l’ensemble, Mann a été très impressionné par la vitesse et l’efficacité :

En résumé, la performance la plus impressionnante du nouveau MacBook Pro M1 Max n’était pas seulement la vitesse (elle était environ deux fois plus rapide), mais elle était incroyablement efficace dans la façon dont il gérait à la fois sa puissance et sa chaleur, ce qui compte autant ou plus que la vitesse pure.

Mann a également détaillé son expérience avec le nouvel écran Liquid Retina XDR :

Le rendu de ce détail n’était auparavant pas possible sur le MacBook Pro et ce sera vraiment agréable d’avoir cette puissance d’affichage avec moi sur le terrain car il est utile de savoir quels détails sont là et jusqu’où je peux pousser une image.

Quant aux changements, Mann avait deux souhaits :

1) Je souhaite que la fente pour carte SD soit similaire à la fente du Sony A1 qui prend à la fois SD et CF Express. Ce serait vraiment pratique pour moi aujourd’hui et je pense que plus pratique et utile pour la plupart des professionnels de la création dans un proche avenir. 2) J’aurais vraiment aimé qu’il y ait une option d’écran mat/non éblouissant. Il y a des années, c’était une option sur les ordinateurs portables d’Apple et avec la récente option antireflet « nano-etch » du Pro Display XDR, je croisais les doigts, nous pourrions voir quelque chose de similaire sur le MacBook Pro M1.

Assurez-vous de consulter la critique complète de Mann sur son site Web ici.

