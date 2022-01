L’expert franquiste voit « parfaitement viable » le transfert de la tombe que Pardo Bazán avait sculptée

02/01/2022 à 11:25 CET

Antarès Pérez

le Tribunal de première instance numéro 1 de La Corogne Il a déjà en sa possession l’un des rapports d’expertise commandés par les petits-enfants du dictateur Francisco Franco pour défendre le transfert de biens meubles du Meirás pazo lors de l’audience qui se tiendra les 13 et 14 janvier.

L’architecte Ramon Blas Tojo concentre votre rapport sur les 55 éléments sur lesquels l’État et les frères Martínez Bordiú sont en désaccord et qui comprennent, entre autres, les ensembles sculpturaux du jardin ou les éléments de la chapelle, dont le sarcophage qu’il a fait sculpter Emilia Pardo Bazan, dans lequel elle voulait être enterrée, oel Christ aux cheveux naturels qu’il a décrit en détail dans son roman « La Chimère ».

Ces marchandises font partie de la 133 articles cette Plaidoyer de l’État il prétend dans son exécution incidente alléguant qu’il s’agit d’immeubles par incorporation (qui ne peuvent être enlevés sans causer un dommage à l’immeuble) ou par destination (qui ont été placés avec une vocation de permanence).

Un Christ aux cheveux naturels, le monolithe en pierre pour commémorer la visite d’Alphonse XIII et de Victoria Eugenia et les armoiries du duché de Franco sur la façade du pazo de Meirás. |

L’expert franquiste n’entre pas dans l’appréciation de l’intention avec laquelle les éléments ont été installés et limite son rapport à évaluer s’ils peuvent être déplacés sans causer de dommages à eux ou à la structure qui les supporte. De ce point de vue, ce spécialiste, qui a expertisé les 55 biens litigieux avec l’aide d’un tailleur de pierre et d’un menuisier, conclut que tous les biens réclamés par les Francs sont déplaçables à l’exception de cinq : le trois boucliers du duché de Franco, la monolithe jardin de pierres pour commémorer la visite de Alphonse XIII Oui Victoria Eugénie en 1927 et cordouan de l’autel de la chapelle. Blas Tojo conclut que le démontage du armoiries du duché de Franco de la façade et ceux incorporés dans les ensembles en pierre des jardins pourraient causer des dommages tant aux blasons eux-mêmes qu’à l’architecture qui les entoure. Concernant le monolithe, l’expert prévient qu’« en l’absence de dégustations plus inclusives & rdquor ;, il n’est pas recommandé de le démonter pour le transfert » car il subira probablement des dégâts considérables & rdquor ;.

Les cinquante autres éléments sont mobiles, conclut l’architecte, dont le sarcophage qu’il a ordonné de sculpter. Emilia Pardo Bazan. Son transfert est « parfaitement réalisable & rdquor ;, affirme cet expert, qui fait valoir qu’« il n’a pas été fait sur mesure pour son emplacement actuel & rdquor ;.

L’expert fait valoir que le sarcophage « n’a pas été fait sur mesure pour son emplacement actuel »

Envisagez également d’enlever d’autres pièces de la chapelle de l’époque de la comtesse, comme le Christ aux cheveux naturels. Son mouvement, précise-t-il, « est aussi simple que de le décrocher des & rdquor; ancrages.

Les tailles des retable baroque, la bénitier, la confessionnal en bois sont d’autres éléments « mobiles », comme le porte en bois sculpté qui sépare la chapelle du vestibule et que les Franco entendent également emporter. « Evidemment, comme toutes les portes, elle peut être abaissée et déplacée & rdquor ;.

le tapis de couloir, collé avec du ruban adhésif double face et des agrafes, le ensembles sculpturaux et les tables de jardin vague fonts baptismaux convertis en pot sont également mobiles, conclut l’expert dans un rapport de 66 pages.

Retable de la chapelle, avec les gravures que les Franco entendent emporter, et les tapis de couloir. |

L’expert se concentre sur les actifs en cause entre le État et les Franc, mais ne se prononce pas sur lui incident d’exécution du Mairie de Sada, que les Francs ont tenté en vain de le faire rejeter faute de légitimité et auquel l’Etat adhérera à l’audience. Dans cet incident, le conseil municipal de Sadense défend que tous les actifs doivent rester à Meirás, à l’exception de ceux que les Francos prouvent qu’ils ont été installés après la mort du dictateur.

Il soutient qu’il s’agit de immobilier par destination, constituée à vocation de permanence ou installée par l’Etat pendant la dictature et qui est restée à la tête de l’Etat. Il signale également dans son incident que les meubles, les œuvres d’art et le mobilier de l’époque de Pardo Bazan Ils ont été vendus avec le pazo en 1938 (à l’exception de la bibliothèque et de certaines tapisseries), comme indiqué dans l’écrit, et qu’il y a des éléments qui ont été déplacés vers Meirás depuis d’autres agences de l’État pendant la dictature, comme détaillé dans un rapport de héritage national.

Les Francos ont maintenant fait appel du témoin expert de la ville de Sada après avoir échoué dans leur tentative de faire admettre leur incident

le Mairie de Sada étaye son incident dans une expertise faite par l’historien Manuel Pérez Lorenzou qui détaille des actifs jusqu’alors ignorés de l’époque de Pardo Bazán et d’autres incorporés par l’État.

Les Franc Ils ont maintenant déposé un recours contre cet expert alléguant qu’il a été présenté de manière tardive, un extrême que le conseil municipal rejette.