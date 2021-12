L’expert royal d’un point financier ou d’un gang d’adolescents se penche sur la photo du « smiley » du prince Harry | Royale | Des nouvelles

La duchesse a également semblé ravie en regardant Lilibet, la fille du couple, âgée de six mois.

La carte délivre également un message « Joyeuses Fêtes » au-dessus de l’image de la famille.

Mais un expert royal s’est tourné vers les médias sociaux pour suggérer que Harry pourrait faire un « point financier » grâce à son choix de vêtements.

Angela Levin, l’auteur de Harry : Conversations avec le prince, a écrit sur Twitter : « Les enfants du Sussex ont l’air très doux et souriants.

« Harry essaie-t-il de faire valoir financièrement qu’il n’a pas de chaussures et que ses jeans sont déchirés ?

« Ou essaie-t-il juste d’être avec le gang d’adolescents. »

Mais tous les commentateurs ne semblaient pas souligner la tenue vestimentaire de Harry.

La journaliste australienne Natalie Oliveri, qui a suivi le duc et la duchesse de Sussex lors de leur tournée Down Under en octobre 2018, a écrit sur Twitter : « Magnifique première photo du bébé Lilibet dans la carte de Noël de Harry et Meghan… et un regard rare sur Archie. Magnifique. famille. »

« Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une nouvelle année prospère, de notre famille à la vôtre! »

Les Sussex ont signé la carte en écrivant: « Comme toujours, Harry, Meghan, Archie & Lili. »

Express.co.uk a contacté l’équipe du duc de Sussex pour commentaires.