L’expert royal Omid Scobie a critiqué l’affirmation du prince William comme “aucune preuve à étayer” | Royale | Nouvelles

L’expert royal Omid Scobie a été critiqué pour des allégations “de plus en plus stridentes” concernant la relation du prince William avec le prince Harry. Producteurs de programmes pour le nouveau documentaire d’ITV ‘Harry et William : Qu’est-ce qui s’est mal passé ?’ a dû apporter des changements de dernière minute après que l’affirmation de Scobie selon laquelle William aurait divulgué des histoires négatives sur la santé mentale de son frère ait été réfutée par le duc de Cambridge.

Richard Eden a critiqué Omid Scobie, affirmant qu'”aucun créateur de programmes n’aime apporter des modifications, en particulier à la dernière minute”.

“Cela leur a été imposé parce que le véritable soldat d’assaut de Harry et Meghan, Omid Scobie, est la pom-pom girl qui semble proposer des commentaires de plus en plus stricts et je ferais des commentaires provocateurs.”

“Il a fait une affirmation qu’il n’avait aucune preuve à étayer.”

Omid Scobie avait déclaré à ITV que le prince William avait autorisé le personnel du palais de Kensington à informer les journaux avec des insultes négatives sur la santé mentale du prince Harry.

“William s’est plaint de cela lorsqu’il a eu vent que cette allégation avait été faite dans ce programme, a fait valoir qu’Omid Scovie n’avait aucune preuve pour étayer cela.”

Richard Eden a poursuivi: “ITV ne pouvait rien faire d’autre que le retirer et c’était un grand changement parce que les journalistes avaient déjà reçu une copie en avant-première du programme et c’est ce qu’ils avaient vu.”

Le documentaire d’ITV explore la détérioration de la relation entre le prince Harry et le prince William.

Les frères entretiennent des relations tendues depuis l’automne 2018, lorsqu’ils ont séparé leurs foyers royaux.

Depuis lors, le couple a déménagé en Californie et a mené un certain nombre d’entretiens de haut niveau pour discuter de leur temps en tant que membres de la famille royale.

Le prince Harry a déclaré à Oprah Winfrey que lui et William étaient sur des “chemins différents” et ont qualifié leur relation d'”espace”.

Le couple a critiqué la famille royale pour son manque de soutien face à la lutte de Meghan contre la santé mentale et a affirmé que le palais de Buckingham ne soutenait pas la gestion de l’intrusion des médias.

Ils ont déclaré que le palais avait refusé de corriger les articles de tabloïd préjudiciables qui circulaient régulièrement sur la duchesse, laissant Meghan se sentir non soutenue et vilipendée par la presse.