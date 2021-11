L’experte canadienne en santé autochtone Carrie Bourassa licenciée pour falsification du patrimoine

Elle est assise Bulls-t.

Une chercheuse médicale canadienne qui est devenue la principale voix du pays en matière de santé autochtone a été évincée de son poste au gouvernement et de son poste de professeur d’université – après que des collègues suspects ont enquêté sur ses allégations de plus en plus fantaisistes sur l’héritage amérindien et ont appris qu’elle était une fraude.

Carrie Bourassa, une experte en santé publique qui a été directrice scientifique de l’Institut de la santé des peuples autochtones des Instituts de recherche en santé du Canada, a été suspendue le 1er novembre, cinq jours après que la société d’État Canadian Broadcasting Corporation a publié un long exposé sur ses antécédents. .

Loin d’être membre de la nation métisse, comme elle l’avait longtemps affirmé, une trace laborieuse de l’arbre généalogique de Bourassa révéla que ses ancêtres prétendument indigènes étaient en fait des agriculteurs immigrés originaires de Russie, de Pologne et de Tchécoslovaquie.

«Cela vous rend un peu malade», a déclaré Janet Smylie, professeure métisse à l’Université de Toronto qui a travaillé avec Bourassa sur un livre sur la parentalité autochtone.

« Avoir un imposteur qui parle au nom des Métis et des peuples autochtones au pays de ce que signifie littéralement être Métis… c’est très dérangeant, bouleversant et nuisible. »

Des collègues ont commencé à douter de l’histoire de Bourassa alors qu’elle commençait à ajouter des revendications d’héritage anishinaabe et tlingit à son récit – et se mit à s’habiller de manière stéréotypée autochtone.

Cela a commencé à s’effondrer en 2019, lorsqu’elle est apparue en tenue tribale complète – drapée dans un châle bleu électrique, avec une plume dans ses cheveux partiellement tressés – pour donner une conférence TEDx à l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon.

« Je m’appelle Morning Star Bear », a-t-elle dit en larmes alors que la foule l’acclamait.

« Je suis le clan de l’ours. Je suis Métis Anishinaabe du Territoire du Traité n° 4 », a-t-elle proclamé en décrivant une enfance appauvrie en proie à la violence.

Mais des collègues de l’université, où Bourassa était professeur, flairaient le rat.

« Quand j’ai vu ce TEDx, pour être tout à fait honnête, j’ai été dégoûté de voir à quel point elle travaillait dur pour se faire passer pour autochtone », a déclaré Winona Wheeler, professeure agrégée d’études autochtones au collège.

Wheeler, un membre documenté de la Nation crie de Fisher River au Manitoba, a commencé à fouiller dans les dossiers généalogiques de Bourassa – et a fait part de ses découvertes aux médias.

Mais lorsqu’elle a été pressée de fournir des preuves de son héritage amérindien, Bourassa a soudainement changé son histoire – en disant qu’elle avait été adoptée dans la communauté métisse par un ami métis anonyme de son grand-père décédé, Clifford Laroque.

« Même si Clifford est décédé, ces liens sont encore plus profonds que la mort parce que la famille m’a pris comme si j’étais leur famille de sang », a-t-elle insisté dans un communiqué. « À mon tour, je sers la communauté métisse du mieux que je peux. »

L’affaire fait des comparaisons avec celle de Rachel Dolezal, la femme blanche qui prétendait être noire en tant que présidente d’une branche locale de la NAACP – et avec la sénatrice Elizabeth Warren, qui revendiquait l’ascendance amérindienne sur la base des traditions familiales et de son » pommettes saillantes. »