L’expertise de l’ISRO pour aider deux start-ups de technologie spatiale à tester des systèmes de fusée

in

Le projet de politique nationale de transport spatial du Centre envisage de continuer à se concentrer sur la recherche et le développement de carburant vert. (Déposer)

Le ministère de l’Espace a signé un protocole d’accord-cadre avec Agnikul Cosmos qui permettra à la start-up aérospatiale d’accéder aux installations et à l’expertise de l’Organisation indienne de recherche spatiale pour le développement et les tests de sous-systèmes/systèmes de lanceurs spatiaux, a rapporté Press Trust of India.

Le pacte permettra à Agnikul Cosmos d’effectuer des tests et d’accéder aux installations des centres ISRO pour tester son moteur semi-cryo et d’autres systèmes imprimés en 3D.

Agnikul Cosmos, basé au National Center for Combustion R&D de l’Indian Institute of Technology, Madras, utilisera également l’expertise technique de l’ISRO pour tester ses systèmes et sous-systèmes de lanceurs.

Le protocole d’accord permettra formellement à Agnikul Cosmos d’aller de l’avant avec ses projets de tests à l’ISRO.

La start-up, qui a levé 11 millions de dollars en financement de série A plus tôt cette année, a tweeté que l’orbite terrestre basse semblait proche avec ce niveau de soutien gouvernemental.

Les responsables d’Agnikul Cosmos ont également rencontré le président de l’ISRO et secrétaire du Département des sciences, K. Sivan, qui a assuré son soutien pour la qualification de ses systèmes de lanceurs.

Le Département des sciences a signé la semaine dernière un protocole d’accord similaire avec Skyroot Aerospace, une start-up basée à Hyderabad, pour accéder à l’expertise et aux installations de l’ISRO pour développer et tester des sous-systèmes/systèmes de lanceurs spatiaux.

Plus tôt cette semaine, Sivan a inauguré le laboratoire de recherche sur les engins spatiaux de Bellatrix Aerospace sur le campus de l’Institut indien des sciences à Bangalore. L’infrastructure du laboratoire de propulsion à financement privé comprend des installations internes pour développer et tester des technologies de propulsion chimique verte et électrique, a déclaré l’ISRO.

Le projet de politique nationale de transport spatial du Centre envisage de continuer à se concentrer sur la recherche et le développement de carburants verts, tout en encourageant les acteurs privés à investir dans le secteur spatial avec des réformes politiques.

Selon le projet de politique, il était essentiel de concentrer la recherche sur de nouveaux systèmes de propulsion à base de propergols verts.

Sivan a salué la jeune équipe pour la mise en place de l’installation de pointe avec des équipements tels que des réacteurs catalytiques, des installations d’essais thermiques à vide poussé intégrées, des installations spécialisées de revêtement à haute température et des installations de préparation de propergol.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.