L’expiration des options Ethereum de 1,5 milliard de dollars le 25 juin sera un tournant

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Les haussiers et les baissiers sont également nerveux quant à l’issue possible de l’expiration des options Ethereum de 1,5 milliard de dollars le 25 juin.

Le 25 juin, Ether (ETH) fera face à sa plus grande expiration d’options en 2021, alors que 1,5 milliard de dollars d’intérêts ouverts seront réglés. Ce chiffre est 30% plus élevé que l’expiration du 26 mars, qui s’est produite lorsque le prix de l’éther a plongé de 17% en 5 jours et a atteint un creux de près de 1 550 $.

Cependant, Ether a rebondi de 56% après l’expiration des options de mars, atteignant 2 500 $ en trois semaines. Ces mouvements n’avaient aucune corrélation avec ceux du Bitcoin (BTC). Par conséquent, il est essentiel de comprendre si une structure de marché similaire pourrait être en place pour l’expiration des options et des contrats à terme le 25 juin.

Prix ​​de l’éther sur Bitstamp en mars 2021, USD. Source : TradingView

L’histoire récente montre un mélange de catalyseurs haussiers et baissiers

Le 11 mars, les mineurs d’Ether ont organisé une “démonstration de force” contre EIP-1559, ce qui réduirait considérablement leurs revenus.

La situation s’est aggravée le 22 mars, lorsque CoinMetrics a publié un « Rapport sur le gaz Ethereum », déclarant que la mise à niveau tant attendue du réseau EIP-1559 ne résoudrait probablement pas le problème des niveaux de gaz élevés.

Les choses ont commencé à changer le 29 mars, lorsque Visa a annoncé son intention d’utiliser la blockchain Ethereum pour régler une transaction effectuée en fiat, et le 15 avril, la mise à jour de Berlin a été mise en œuvre avec succès. Selon Cointelegraph, après le lancement de Berlin, “le tarif moyen du gaz a commencé à baisser à des niveaux plus gérables”.

Avant de sauter aux conclusions et de spéculer si ces phénomènes selon lesquels le prix de l’Ether atteindra son point le plus bas à l’approche de l’expiration des options de 1,5 milliard de dollars sont haussiers ou baissiers, il est préférable d’abord d’analyser comment les gros traders se positionnent.

Les options d’éther ouvrent des intérêts à la date d’expiration. Source : Bybt

Remarquez comment l’expiration de juin compte plus de 638 000 contrats d’options ETH, totalisant 45% de l’intérêt ouvert total de 3,4 milliards de dollars.

Contrairement aux contrats à terme, les options sont divisées en deux segments. Les options d’achat permettent à l’acheteur d’acheter de l’éther à un prix fixe à la date d’expiration. De manière générale, ils sont utilisés dans des stratégies d’arbitrage neutre ou haussières.

Pendant ce temps, les options de vente sont couramment utilisées pour se couvrir ou se protéger contre les mouvements de prix négatifs.

25 juin Les options sur Ether ouvrent l’intérêt par exercice. Source : Bybt

Pour les taureaux, 2 200 $ est la ligne dans le sable

Comme indiqué ci-dessus, il existe un nombre disproportionné d’options d’achat de 2 200 $ et plus d’exercices. Cela signifie que si le prix de l’Ether le 25 juin est inférieur à ce niveau, 73% des options neutres à haussières seront sans valeur. Les 95 000 options d’achat encore en jeu représenteraient un intérêt ouvert de 228 millions de dollars.

D’un autre côté, la plupart des options de vente protectrices ont été ouvertes à 2 100 $ ou moins. Par conséquent, 74% de ces options neutres à la baisse perdront de leur valeur si le prix reste supérieur à ce niveau. Par conséquent, les 73 700 options de vente restantes représenteraient un intérêt ouvert de 177 millions de dollars.

Il semble prématuré de déterminer qui pourrait être le vainqueur de cette course, mais compte tenu du prix actuel de 2 400 $ d’Ether, il semble que les deux parties soient raisonnablement à l’aise.

Cependant, les traders devraient être à l’affût de cet événement, en particulier compte tenu de l’impact sur les prix entourant l’expiration de mars.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.