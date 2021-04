L’expiration des options Ethereum de 161 M $ s’incline vers les taureaux alors que l’ETH retourne 2 K $ pour soutenir

En l’absence de solution à court terme en vue de la flambée des frais de réseau, certains investisseurs craignent que le prix de l’Ether (ETH) ne fasse face à une correction. La proposition EIP-1559 devrait être associée à la modernisation imminente de Londres, ce qui modifiera la structure des frais de gaz, mais les commerçants devront faire face à des frais élevés jusque-là.

La proposition de taille de bloc flexible vise un modèle de tarification des frais plus prévisible, mais cette mise à niveau est prévue pour juillet, ce qui signifie qu’à court terme, Ether pourrait être soumis à une pression sur les prix. En plus de cela, les mineurs ont exprimé des inquiétudes car la nouvelle proposition vise à brûler une partie des frais pour créer une pénurie, réduisant ainsi leurs revenus jusqu’à 50%.

Pour se préparer à des événements à la baisse, les traders professionnels achètent généralement des options de vente protectrices sans réduire leurs positions, en particulier ceux qui cultivent et jalonnent avec des rendements élevés. Bien que ceux-ci soient généralement coûteux pour des périodes à plus long terme, les transactions sont également proposées chaque semaine ou toutes les deux semaines dans certaines bourses.

Le ratio put-to-call favorise les ours, mais il y a plus

Contrairement aux contrats à terme, les options sont divisées en deux segments. Les options d’achat (call) permettent à l’acheteur d’acquérir de l’Ether à un prix fixe à la date d’expiration. D’une manière générale, ceux-ci sont utilisés soit sur des transactions d’arbitrage neutres, soit sur des stratégies haussières.

Pendant ce temps, les options de vente (put) sont couramment utilisées comme protection contre les fluctuations négatives des prix.

Pour comprendre comment ces forces concurrentes sont équilibrées, il convient de comparer la taille des options d’achat et de vente à chaque prix d’expiration (exercice).

Pour ceux qui ne connaissent pas les stratégies d’options, Cointelegraph a récemment expliqué comment minimiser les pertes malgré le maintien d’une position haussière.

Intérêt ouvert à l’échéance du 9 avril de l’éther agrégé. Source: Bybt

Les données ci-dessus montrent que l’expiration du 9 avril d’Ether contient 77 800 contrats Ether, d’une valeur de 161 millions de dollars au niveau actuel de 2 070 dollars. Pendant ce temps, le ratio call-put favorise les options de vente les plus baissières de 11%, dominant les grèves en dessous de 1850 $. Pendant ce temps, les options d’achat haussières ont envahi la scène au-dessus de 1900 $.

Malgré le déséquilibre, l’impact net est plutôt haussier

Les marchés d’options sont un jeu tout ou rien, ce qui signifie qu’ils ont de la valeur ou deviennent sans valeur s’ils se négocient au-dessus du prix d’exercice de l’appel, ou l’inverse pour les détenteurs d’options de vente.

Par conséquent, en excluant les options de vente neutres à baissières de 25% en dessous du prix actuel de 2070 $ et les options d’achat au-dessus de 2480 $, il est plus facile d’estimer l’impact potentiel de l’expiration de vendredi prochain. Les incitations à pomper ou à baisser le prix de plus de 25% deviennent moins probables car les gains potentiels dépasseront rarement le coût.

Cette sélection attire 33 000 options d’achat de 1 200 $ à 2 480 $ de grèves, d’une valeur actuelle de 68 millions de dollars. Pendant ce temps, les options de vente les plus baissières, à 1 580 dollars, représentent 18 100 contrats Ether d’une valeur de 37 millions de dollars. Par conséquent, les acheteurs ont un léger avantage pour l’expiration du 9 avril.

L’équilibre entre les options d’achat et de vente a initialement montré un ratio call-to-put favorisant les options de vente les plus baissières. Néanmoins, en excluant les options de vente 25% en dessous du prix actuel, le résultat net favorise clairement les haussiers. Cela renforce l’opinion selon laquelle l’expiration du 9 avril ne devrait pas être considérée comme baissière.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.