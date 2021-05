L’expivo de jazz Mark Eaton décède des suites d’un accident de vélo

29/05/2021 à 22h15 CEST

L’expivot de l’Utah Jazz Mark Eaton, qui était le leader NBA dans les blocs et deux fois élu joueur défensif de l’année, est décédé des suites d’un accident de vélo, à l’âge de 64 ans, selon l’équipe samedi.

Le Jazz a expliqué à travers une déclaration que la police a trouvé Eaton allongé sur une autoroute vers 20 h 30 vendredi après être apparemment entré en collision avec son vélo dans le comté de Summit, dans l’Utah.

Selon l’équipe de l’Utah, le bureau du shérif du comté de Summit les a informés que Eaton il a été transporté à l’hôpital, où il est décédé plus tard, et il n’y avait aucune raison de croire qu’un autre véhicule était impliqué dans l’accident.

“Les Utah Jazz sont profondément attristés par le décès inattendu de Mark Eaton, qui a été une figure marquante de l’histoire de notre franchise et a eu un impact significatif sur la communauté après sa carrière de basketteur », a souligné l’équipe.

« Il a toujours été notre ambassadeur et nous présentons nos condoléances à son épouse Teri et la famille », a-t-il ajouté.

La NBA, également à travers un communiqué, a regretté la mort de Eaton, qu’il considère comme une légende du Jazz après avoir été élu à deux reprises pour jouer le All-Star Game et avoir été président de la Retired Players Association.

Le centre a passé toute sa carrière NBA avec le Jazz, a mené la ligue en blocs à quatre reprises et sa moyenne de 5,6 par match en 1984-85 reste la plus élevée depuis que la NBA a commencé à enregistrer officiellement cette statistique.

Le nombre moyen de blocs dans la carrière de Eaton de 3,51 par match, le meilleur de l’histoire de la NBA, et sa carrière s’est déroulée presque par accident.

De l’atelier à l’élite

Eaton Il travaillait comme mécanicien automobile en 1977 lorsqu’un entraîneur de basket-ball universitaire l’a convaincu de s’inscrire. De là, il est allé à UCLA et a continué son passage avec le Jazz.

Les Phoenix Suns l’ont choisi avec le numéro 107 dans le tirage universitaire de 1979, puis il a été sélectionné à nouveau avec 72 par le Jazz en 1982 et son dernier match a été joué en 1993, mais des problèmes de dos ont mis fin à sa carrière et il a pris sa retraite en septembre 1994.

Ses 11 saisons avec le Jazz sont la troisième meilleure note de l’histoire de l’équipe. Seul l’attaquant de puissance a joué plus longtemps dans l’équipe d’Utah Karl Malone et le socle John Stockton. Il a terminé sa carrière avec des moyennes de 6,0 points et 7,9 rebonds.

Eaton Il portait toujours le numéro 53 sur son maillot, qui fut l’un des premiers rappels du Jazz. Il a été élu joueur défensif de l’année lors des saisons 1984-85 et 1988-89, a été sélectionné cinq fois dans l’équipe défensive (trois nominations en première équipe, deux sélections en deuxième équipe) et a été un joueur étoile en 1989.

L’expívot a été, entre autres, restaurateur et conférencier motivateur à sa retraite. Ces dernières années, il a été le mentor du pivot français du Jazz Rudy Gobert, l’autre joueur dans l’histoire de l’équipe à remporter le prix du joueur défensif de l’année.