L’explication de Basilio, le camionneur antifasciste, sur l’incompréhension de la grève des transports

Le département Marchandises de la Comité national des transports a appelé à une cessation d’activité entre le 19 et le 22 décembre, juste avant les dates de Noël les plus importantes, pour protester contre ce qu’ils ont qualifié d’« abandon du gouvernement espagnol au secteur du transport routier de marchandises ». Les nouvelles de la « grève des camionneurs » cela a fonctionné comme une traînée de poudre, mais comme Basilio, le célèbre transporteur antivox galicien, l’a expliqué, ils ne sont pas derrière la grève.

Dans une vidéo en passe de dépasser les 200 000 vues sur les réseaux sociaux, le camionneur punk a expliqué que « les camionneurs ne s’arrêtent pas, d’accord ? Voyons si nous apprenons à nous différencier. C’est nous, les camionneurs, qui montons ici en conduisant. Et Ce n’est pas une grève des camionneurs, c’est une grève des employeurs», précisant que la grève appartient « aux messieurs qui disposent d’une autorisation administrative leur permettant d’effectuer des transports. Que beaucoup n’ont même pas de camions et que beaucoup d’autres n’en ont pas depuis des années. »

Sans oublier qu' »il y a aussi des indépendants et des petits commerçants qui continuent d’être chauffeurs routiers parce qu’ils continuent à conduire », a-t-il insisté sur le fait que la grande majorité des organisateurs « n’ont rien à voir avec ça », mais ils veulent solliciter le soutien des salariés en soulevant une revendication sociale pour qu’ils soutiennent la grève et « trompent l’opinion publique »: « Ils disent d’interdire les téléchargements et les téléchargements, ce qui se fait parce que vous le permettez aux clients, la loi est claire », peine.

« Arrêtez de vendre des motos »

Basilio a continué à se moquer qu' »ils viendront aussi avec l’histoire de la retraite à 60 ans. Bien sûr, d’un côté nous demandons la retraite à 60 ans et de l’autre nous allons au gouvernement pour crier que nous ne pouvons pas trouver 15 000 chauffeurs » et proposant à l’exécutif de Pedro Sánchez d’envoyer des inspecteurs du travail et de croiser les données du tachygraphe avec la masse salariale : « Ils ont encore eu une surprise. »

Le chauffeur de camion galicien, qui a déjà quelques apparitions virales dans son dos, a fini par mettre en garde contre l’appel à la grève un dimanche : « Samedi on envoie les camions à l’étranger et puis on baise ceux qui restent ici jusqu’à mercredi, à ceux qui veulent travailler et ne veulent pas exercer leur droit de grève comme d’autres grèves ont eu lieu. Arrêtez de vendre des motos » :

ARRÊT DES EMPLOYÉS DE TRANSPORT, PAS DES CAMIONNEURS. pic.twitter.com/K79MTREKID – Bulldog Punk (@bulldog_punk) 11 novembre 2021

Compte tenu de la grande répercussion que ses propos ont eue, certains ont voulu renverser la vapeur et l’appeler « esquirol » pour ne pas avoir voulu soutenir la grève déclenchée. Basilio l’a encore expliqué, de son ton franc, dans une deuxième vidéo dans laquelle il s’est défendu en disant que « Ce serait une croûte si la grève était salariée et que j’allais travailler ; Mais ce n’est pas une grève des salariés, c’est une grève des employeurs. Des employeurs qui ne respectent pas les accords, qui fraudent la sécurité sociale ».

Ce même jeudi, le vice-président des affaires économiques, Nadia Calvino, s’est dit convaincu qu' »il est temps d’essayer de trouver une solution » au conflit soulevé par le secteur des transports. Il a reconnu qu' »il n’est pas souhaitable qu’il y ait une grève à ces dates » et qu’ils entretiennent un dialogue « très constructif » avec les agents concernés, dont il a dit « nous avons toujours assisté avec un soin particulier ».

