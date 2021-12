L’explication de la Roma sur le sit-in de Mourinho aux médias

20/12/2021 à 19h21 CET

José Mourinho Il affiche une nouvelle fois ses manières douteuses et a refusé de se présenter à la conférence de presse précédant le match correspondant à la 19e journée de Serie A entre Rome Oui Sampdoria mercredi prochain. L’entraîneur portugais n’assistera pas à la conférence de presse habituelle avant la réunion par deuxième fois ce mois-ci, ce qui a contraint la Roma à expliquer l’absence de son entraîneur.

Selon le média italien ‘Corriero dello Sport’, Roma a communiqué que Mourinho ne comparaîtra pas devant les médias par manque de temps, depuis l’accumulation des rencontres Cela ne permet pas au sélectionneur portugais de préparer correctement les matchs et il préfère rester avec ses joueurs pour finaliser les détails du match avant d’aller en conférence de presse.

L’équipe de la capitale aborde le match avec de bons sentiments, après avoir gagné 1-4 à l’Atalanta, une équipe qui marque les positions de la Ligue des champions avec 37 points, six de plus que la Roma de Mourinho, Quoi, après la victoire de ce samedi, il s’est approché de son but européen.