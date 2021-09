L’explication de Pochettino au changement de Messi

in

19/09/2021

Le à 23:58 CEST

Le PSG a battu Lyon 2-1 grâce à un but de Mauro Icardi à la dernière minute, mais la nouvelle était autre : le changement de Lionel Messi. L’Argentin a été retiré par décision de Mauricio Pochettino à 75′ pour céder Hakimi, et son visage disait tout : bouleversé, en colère et réclamant son technicien.

« Les parties clés approchent et nous devons nous protéger. Les décisions sont prises par toute l’équipe. Je pense que tout le monde sait que nous avons beaucoup de grands joueurs, avec un effectif de 35 joueurs. Nous devons prendre des décisions”, Pochettino a souligné lors d’une conférence de presse.

Concernant la victoire, l’entraîneur l’a considérée comme fondamentale : “Après le match difficile à Bruges, c’était important pour nous. Lyon est une très bonne équipe qui joue bien. Nous avons concédé ce but en seconde période. L’équipe avait besoin de montrer du caractère”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Il a également évoqué des oublis défensifs : « Il faut travailler là-dessus à l’entraînement, mais c’est difficile car nous avons un match tous les trois jours et la priorité est que les joueurs récupèrent. Nous ne pouvons faire que des sessions vidéo. Ce n’est pas une excuse, il faut s’améliorer”, a-t-il tranché.