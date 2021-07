L’explication du multivers MCU de ‘Loki’ que vous devez lire maintenant

Loki a déchaîné le multivers, la finale cimentant l’idée que nous allons voir plus de multivers dans un avenir immédiat MCU. Ce n’est pas un spoil, car nous avons toujours su que Loki est une histoire multivers. D’après les bandes-annonces, nous avons appris que la TVA a arrêté le Loki (Tom Hiddleston) lorsqu’il s’est échappé avec le Tesseract dans le plus gros bout libre de Fin du jeu. Maintenant que Loki est terminé, nous savons exactement ce qui s’est passé avec cette variante God of Mischief. Mais nous nous soucions davantage de comprendre les règles du multivers à la lumière de plusieurs attractions MCU à venir qui traiteront du concept.

Nous avons déjà vu quelques explications de la réalisatrice de Loki, Kate Herron, et nous avons de nombreuses théories pour comprendre les implications de la finale de Loki. Michael Waldron, le rédacteur en chef de Loki, vient de fournir une aide supplémentaire. Il a expliqué dans une interview que le multivers était toujours là, nous regardant en face. Nous ne savions tout simplement pas comment le comprendre. Remarquez, certains Les spoilers de Loki pourraient suivre au dessous de.

Oubliez la chronologie

Nous avons appris les règles du multivers MCU de Marvel au fur et à mesure que nous devenions de plus en plus profonds dans Loki. Mais c’est un événement clé de la finale qui m’a fait réaliser que je devais oublier la chronologie des événements pour donner un sens au multivers. C’est cette citadelle de la fin des temps où apparaît la première version de Kang (Jonathan Majors). C’est la clé pour le comprendre.

Nous percevons et comprenons tous le temps en regardant les choses chronologiquement. C’est pourquoi nous essayons d’établir l’ordre des événements entre Endgame et Loki, et recherchons des corrélations.

Mais lorsque nous sommes dans cette citadelle à écouter le monologue de Majors sur le multivers MCU, nous sommes tous assis en dehors du temps. La chronologie n’a pas d’importance. Lorsque nous regardons la Ligne du Temps Sacrée, tout se passe simultanément. Il n’y a ni passé, ni présent, ni futur. De notre point de vue, tous ces événements se produisent simultanément. Les personnes impliquées ne les perçoivent pas de cette façon parce qu’elles sont dans l’écoulement du temps.

C’est pourquoi Kang permet à Loki et Sylvie (Sophia Di Martino) de décider de l’avenir de la TVA. Et quand ils le font, nous voyons la Ligne temporelle sacrée se ramifier à différents endroits en même temps. La TVA ne peut tout simplement pas intervenir à ce moment-là pour élaguer toutes ces branches. En conséquence, ils grandissent au-delà du point de non-retour.

La chronologie sacrée commence à bifurquer dans la finale de Loki.

Le multivers MCU était là avant Loki

Waldron a expliqué ce concept à ScreenCrush. Voici la question exacte posée par le blog :

Ma question est donc la suivante : s’il existe la seule « chronologie sacrée » de l’univers Marvel que la TVA protège depuis un certain temps, alors comment peut-il y avoir aussi autant de chronologies et de variantes alternatives ?

Voici la réponse de Waldron que tous les fans de MCU devraient consulter :

D’accord, le mieux que je puisse expliquer, c’est que notre approche avec le voyage dans le temps était la philosophie fondamentalement que le temps passe toujours. Il y a donc une infinité d’instances de temps qui se produisent toujours à la fois. Donc toi et moi avons cette conversation en ce moment. Il y a un autre cas où nous avons eu cette conversation il y a 10 secondes. Il y a un autre cas où nous avons cette conversation 10 secondes plus tard. En règle générale, ces trois instances – vous pourriez littéralement dire qu’il s’agit d’univers différents d’une manière différente – sont toutes identiques. Il y a de petites fluctuations infimes dans chaque instance de temps. Donc, dans la conversation entre vous et moi, cinq fois sur dix, je décroche et je dis : « Bonjour ». Et quatre fois sur dix, je dis : ‘Hé, ravi de vous rencontrer.’ Et puis peut-être une fois sur dix, je dirais : ‘Hé mec, f— toi. Je ne veux pas faire cette interview.

Et c’est ainsi que le temps fonctionne. Il y a toujours comme différentes permutations et instances qui se produisent. La TVA a son propre baromètre, sa propre jauge de ce qui constitue un écart par rapport à la ligne de base, la façon dont elle est censée aller. La façon dont ça s’est passé qui a produit He Who Remains. C’est leur ligne de base. Et donc ils calculent constamment : « D’accord, nous voyons comment le temps a toujours… » Si vous zoomiez sur la chronologie, cela ne ressemblerait pas nécessairement à une ligne droite. Cela pourrait ressembler presque aux brins entrelacés d’une corde fluctuant et pointant ici et là. Quand cela devient un problème pour la TVA, c’est quand, selon ses propres règles, quand quelque chose pourrait-il bifurquer de manière à produire une nouvelle chronologie qui pourrait produire une nouvelle version de He Who Remains ? C’est la chose pratique contre laquelle ils se prémunissent. Est-ce que ça répond à votre question?

Cela ne couvre pas tout sur le multivers MCU. Mais cela fournit certainement plus de contexte sur les nouvelles règles que Marvel essaie d’établir.

