L’explication psychologique des raisons pour lesquelles les conducteurs détestent les cyclistes | Moteur

Les conducteurs détestent les cyclistes, ou presque tous les conducteurs, et cela a une explication psychologique. Selon une étude, cela est dû à plusieurs facteurs, et vous pouvez ou non être d’accord avec eux.

La vérité est que dans certaines régions, les cyclistes sont condamnés à une amende similaire à celle des conducteurs de véhicules, mettant les deux dans le même sac. Les cyclistes sont-ils imprudents ? Quelle est la raison pour laquelle certains pilotes ne les prennent pas en charge ?

Pour vous donner un exemple, dans certains pays, le amendes pour conduire imprudemment un vélo ils sont proches de conduire une voiture à 80 km/h dans une zone limitée à 60 km/h.

La réglementation est, dans certains cas, tout aussi sévère avec les cyclistes, c’est pourquoi il y a un contrôle dûment intense de leur circulation, comme avec les automobilistes. Bien que cela ne se produise pas dans toutes les régions, et les conducteurs eux-mêmes n’ont pas cette certitude.

On suppose implicitement que les cyclistes ne roulent pas comme ils le devraient et qu’ils mettent le sécurité routière, bien que la plupart des études concluent que dans les accidents impliquant des cyclistes, la plupart du temps, la voiture est en faute. Alors pourquoi les conducteurs détestent-ils les cyclistes ? Les appréhensions face à l’augmentation du nombre de cyclistes sont connues, et cela a une explication.

Selon une étude Magnet, les cyclistes apparaissent dans la Top cinq des situations ennuyeuses pour les conducteurs. L’une des plus détestées est de « conduire à deux en même temps dans la même voie », une pratique légale dans de nombreux pays mais peu acceptée par les conducteurs.

Ils ne soutiennent pas non plus les cyclistes qui traversent un feu rouge, roulent sur des routes principales et traversent une rangée de voitures au milieu.

Ces situations font un effet psychologique chez le conducteur, qui finit par ne pas regarder d’un bon œil le cycliste. Et que le cycliste puisse aider à décongestionner le trafic, et à rebondir supprimer les embouteillages redoutés et frustrants…

