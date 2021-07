L’exploit de Firstborn. Chris Adler et James Lomenzo : le nouveau single ‘The Bidding’ maintenant disponible

PREMIER, le groupe avec Grammy Awardartiste lauréat Chris Adler et camarade MEGADETH alun James Lo Menzo, vient de sortir son dernier single, “L’enchère”. Le visualiseur officiel du morceau, qui a été mixé par le producteur Gène “Machine” Freeman, peut être vu ci-dessous.

« Chaque fois que nous terminons un PREMIER chanson, c’est comme si un petit miracle se produisait où nous parvenions à faire basculer les deux côtés de la planète Terre en harmonie”, déclare le guitariste Myrone de l’alliance entre le groupe américain et le chanteur Girish Pradhan, qui réside actuellement en Inde. « Je me risquerais à dire « L’enchère » est la plus miraculeuse à ce jour.”

PREMIERLe premier EP éponyme de est sorti l’année dernière et a marqué la première sortie dédiée au groupe du batteur acclamé depuis son départ de MEGADETH et AGNEAU DE DIEU.

PREMIER fonctionnalités Girish Pradhan au chant et à la guitare, Myrone à la guitare, LoMenzo à la basse, et Adler à la batterie.

Le PREMIER EP éponyme comprenait cinq chansons et deux vidéos lyriques. L’EP a représenté plusieurs années d’introspection dédiée et d’effort raffiné à l’idée d’un message lourd et positif.

Comme on pouvait s’y attendre, Adler choisi ses camarades de groupe dans cette entreprise méticuleusement.

Il n’y a pas si longtemps, Adler partagé la scène à travers le Moyen-Orient avec LoMenzo dans SALUER! Avant cela, LoMenzo et Adler se sont mis en orbite pendant des années, voyageant ensemble lors de tournées à travers le monde. La connexion était inévitable.

Adler et Myrone a commencé à collaborer au début de 2019 après Myrone remarqué Adlerl’adresse e-mail de jointe à un Camp de bande e-mail de notification de vente. Adler avait été fan de Myronele talent de depuis des années et dès qu’ils se sont connectés, c’était parti.

Une rencontre fortuite en Inde, presque une seconde maison pour Chris après huit visites, a été l’étincelle nécessaire pour former le groupe international PREMIER et pour Chris pour retourner à l’atelier. Adler rencontré et partagé la scène avec Pradhan lors d’une tournée de six semaines en Inde à l’automne 2019. Après le premier spectacle de la tournée de la clinique, Adler a immédiatement appelé Myrone, notant qu’il avait “frappé l’or” dans leur recherche d’un chanteur pour le projet alors sans nom.

Girish Pradhan est la colle qui a uni PREMIER. Pradhan au chant représente une collaboration internationale presque sans précédent.

Pradhan est un artiste d’enregistrement et de tournée établi et bien connu en Inde et réside à Bengaluru. Son groupe GIRISH ET LES CHRONIQUES ont fait la une des journaux internationaux plus tôt cette année avec leur nouvel album “Rock l’autoroute” et clips musicaux “Le rock’n roll est là pour rester”, “Crise d’identité” et “Rock l’autoroute”.

Parlant de son expérience de création avec PREMIER, Myrone explique : « Chaque partie de cette expérience a été extrêmement surréaliste pour moi. Girish est l’un des meilleurs chanteurs de métal de la planète, Chris est l’un des batteurs les plus influents des 25 dernières années, et JLO peut jouer n’importe quoi de MEGADETH à Jean Fogerty à Motown et tout le reste. Je n’arrive pas à croire que je puisse partager de l’espace sur un .wav avec eux.”

Myrone est un producteur/guitariste basé à Los Angeles qui a été le pionnier du genre “soft shred”. Au cours des six dernières années, il a sorti sept albums et deux EP de musique instrumentale pour guitare et accumulé des millions de Spotify ruisseaux. En plus de ses propres enregistrements, il a collaboré avec Rivières Cuomo (WEEZER), SZA, Petites bottes, Michel Noël et Deaton Chris Anthony. Plus récemment, Myrone était la guitare n°1 dans la production de LA de “Rocher des âges”, le 29e plus long spectacle de l’histoire de Broadway.

LoMenzo est un musicien vétéran des tournées/enregistrements depuis que son groupe multi-platine LION BLANC Dans les années 1980. Lomenzo est l’un des bassistes rock les plus demandés au monde. Sa liste de crédits comprend LION BLANC, Zakk Wylde‘s SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE/FIERTÉ & GLOIRE, MEGADETH, Jerry Cantrell, David Lee Roth, SNAKEPIT DE SLASH, LYNCH MOB, COMETE DE FREHEY et plus. Récemment, il a été le bassiste de tournée/enregistrement pour le légendaire Jean Fogerty et peut être vu dans le film de concert en direct “John Fogerty : mon voyage de cinquante ans” enregistré en direct à Red Rocks.

LoMenzo avait ceci à dire sur sa collaboration au sein de son nouveau groupe, PREMIER: “J’ai rencontré pour la première fois Chris en 2006 sur MEGADETH‘s ‘Gigantour’. je jouais de la basse avec MEGADETH à l’époque. En train de regarder Chris lors de cette tournée, je me souviens avoir été frappé par la créativité, la vitesse et la puissance de sa batterie avec AGNEAU DE DIEU. En revanche, j’ai trouvé qu’il était une âme douce et réfléchie. Des années plus tard, j’ai enfin eu l’opportunité de jouer avec Chris, se produisant au Moyen-Orient avec le groupe de métal all-star SALUER! Nous avons passé un bon moment. En ce moment, Chris a mentionné qu’il avait hâte d’explorer la création de toutes sortes de musique. J’ai suggéré qu’il me garde à l’esprit. La prochaine chose que je sais, c’est que je découvre Myrone via une démo qui Chris m’a été transmis. J’ai tout de suite été attiré par la musique. MyroneLa guitare de s est uniquement détachée d’un style. C’est un amalgame brillant et capable de rock classique, de métal nouveau et classique. Girish en plus de tout ça m’a stupéfait ! Une voix élancée et puissante qui, bien qu’unique, évoque des images des plus grands chanteurs de métal, de blues et de rock classique. Sa voix est un véhicule puissant et émotif pour informer à travers ses paroles sincères et socialement conscientes. À mon oreille, la combinaison de tout ce talent musical est merveilleusement unique et parfaitement familière. Je suis très fier et excité que les fans de musique entendent cette nouvelle collaboration musicale.”

Adler a ajouté: “J’ai été incroyablement chanceux dans mes efforts créatifs. Dès le début, j’ai recherché les meilleurs joueurs avec lesquels j’ai pu travailler. Ce fut un voyage incroyable qui n’est clairement pas terminé. Certaines choses ont changé. Cela peut ne pas être exactement ce que les gens attendent de moi en ce moment, et j’en suis conscient et je l’accepte. Il est temps pour quelque chose de nouveau. J’ai une plate-forme pour présenter quelque chose d’important, de vrai et de collaboratif. Créer PREMIER appelle la cohésion comme un énoncé de mission. Il ne s’agit pas d’être fou tout le temps, d’ego ou de fabriquer un drame polarisant. « C’est vrai » est maintenant mon réveil. Girish, Myrone et James ayez exactement la mentalité de vestiaire de « tuez-les tous ! mais assurons-nous que tout le monde va bien et passe un bon moment » que j’essaie d’apporter à tout ce que je fais. PREMIÈRE PIERRE est le résultat de toutes mes expériences, à la fois positives et négatives, et je suis fier de ce que nous faisons ensemble.”

Adler est un Grammybatteur de métal américain gagnant de Richmond, en Virginie. Chris fondé AGNEAU DE DIEU en 1994 et a contribué à inaugurer ce que les critiques ont surnommé la « Nouvelle vague du heavy metal américain ». AGNEAU DE DIEUdiscographie de avec Chris comprend plusieurs disques d’or et des DVD de platine ainsi que cinq Grammy candidatures.

Chris reçu un Grammy pour avoir joué de la batterie dans un groupe de thrash metal légendaire MEGADETHle record de 2016 “Dystopie”. Chris également en tournée avec MEGADETH à l’appui du disque tout en jonglant et en combinant occasionnellement des dates de tournée avec AGNEAU DE DIEU.

Chris a collaboré et contribué à des dossiers avec PROTESTEZ AU HÉROS, TESTAMENT, PONT THAIKKUDAM, Michel-Ange Batio et Ron Jarzombek.

En 2018, Chris créé une société de gestion d’artistes Gestion Kintsugi.

PREMIER est:

Voix : Girish Pradhan



Guitare: Myrone



Basse: James Lo Menzo



Tambours: Chris Adler