L’exploit de la peur cachée. Membres At The Gates : l’album “Death, Madness, Horror, Decay” attendu en novembre

LA PEUR QUI REGARDE, le groupe de death metal old-school suédois avec des membres de AUX PORTES, CRAINTE, DIEU MACABRE, SKITSYSTEM, TOURMENTÉ et LES HANTÉS, sortira son deuxième album, “Mort, folie, horreur, décomposition”, le 19 novembre via Century Media Records.

Chanteur Tomas Lindberg commente : « Avec notre deuxième album, nous voulions vraiment produire une expérience d’écoute plus cohérente. Nous voulions que le disque ait un son plus unifié, pour ainsi dire… Nous voulions que cela sonne comme un groupe avec sa propre identité. Par conséquent, les sessions d’écriture étaient plus un effort unifié cette fois-ci, et tous les auteurs partie de plus de chansons. L’album est toujours dynamique, car il a à la fois des “rippers” intenses et plus rapides et quelques moments plus lourds, mais le son global est plus convaincant, à mes oreilles. Je voulais aussi faire évoluer le concept lyrique davantage. Bien sûr, il y a encore des tonnes de Lovecraft influence tout au long de l’album, mais j’ai aussi trafiqué des écrivains et philosophes d’horreur plus actuels. Je suppose que ce n’est pas une coïncidence, mais cet album ressemble au vilain beau-fils du nouveau AUX PORTES album, lyriquement. J’ai puisé dans les idées véhiculées par des penseurs comme Ligotti et thacker et a ajouté une couche supplémentaire d’horreur cosmique à l’univers déjà lovecraftien de LA PEUR QUI REGARDE. Toujours les mêmes idées de base, mais juste plus développées, et philosophiques, je suppose qu’on pourrait dire.

“De plus, cette fois-ci, nous avons davantage parlé avec notre producteur, Per Stålberg, avant, donc lui et nous étions sur la même longueur d’onde sur le genre d’album que nous voulions faire. Le nouvel album est plus que tout, et on sent que le groupe atteint enfin son plein potentiel. Prendre plaisir!”

L’officiel Max Ljungberg-réalisé le clip du premier single de “Mort, folie, horreur, décomposition”, une chanson intitulée “Mort, folie, horreur, décomposition”, peut être vu ci-dessous.

Lindberg commentaires: “« Macabre cosmique » a été l’un des premiers morceaux à être finalisé pour le nouvel album. C’est un scorcher de death metal suédois à l’ancienne, mais il contient des trucs plus originaux pour faire bonne mesure. Les paroles traitent de ce qui se cache au-delà des limites de la compréhension humaine. Nous avons pensé que c’était une bonne première représentation de l’album car il contient de nombreux éléments différents de l’album dans une seule chanson. Laisse les ténèbres primitives te déchirer !”

“Mort, folie, horreur, décomposition” fait le suivi LA PEUR QUI REGARDEle premier album acclamé de “Sortir de la tombe sans voix” (2017) et a été enregistré à Studios de bien-être à Göteborg, en Suède avec Per Stålberg et Kalle Lilja. Le LP présente une fois de plus des œuvres épiques conçues par Stéphane Thanneur et comprend également une apparition spéciale par Chris Reifert (AUTOPSIE, ex-DÉCÈS) au chant du morceau ” Mutations kaléidoscopiques “.

“Mort, folie, horreur, décomposition” liste des pistes :

01. Gelée abyssale



02. La mort renaît



03. Macabre cosmique



04. Abysse funéraire



05. Mort, Folie, Horreur, Carie



06. Les architectes de la folie



07. Dans mille horreurs couronnées



08. Mutations kaléidoscopiques



09. Mal sans âge



dix. Un en chair



11. Mort agitée



12. Sangsue des éons

L’édition CD digipak limitée de l’album inclura deux versions de couverture très spéciales en tant que morceaux bonus, “La malédiction”, à l’origine par ABATTAGE et “Séance”, à l’origine par POSSÉDÉ. “Mort, folie, horreur, décomposition” sera également disponible en LP sur vinyle noir 180 grammes avec une affiche.

LA PEUR QUI REGARDE programmation (de gauche à droite sur la photo de Max Ljungberg):

Andreas Axelson – basse, chœurs



Adrien Erlandsson – tambours



Tomas Lindberg – voix



Fredrik Wallenberg – guitare, choeurs



Jonas Stålhammar – guitare solo, mellotron, orgue et chœurs