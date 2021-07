L’exploit de Sarah Ferguson dans un film mis à nu par la princesse Eugénie – “Je n’en avais aucune idée !” | Royale | Nouvelles

in

La duchesse d’York aime s’occuper de diverses activités professionnelles. En plus de son travail de philanthrope, Sarah a écrit un certain nombre de livres pour enfants et lancera bientôt son premier roman.

Cependant, quelque chose que les fans royaux ne savaient peut-être pas, c’est que la duchesse a produit un film à succès dirigé par un casting de stars.

Elle a travaillé sur Young Victoria, un film de 2009 sur la reine Victoria qui mettait en vedette Emily Blunt et Rupert Friend.

La princesse Eugénie a fait la révélation dans une publication Instagram alors qu’elle rendait hommage à la reine Victoria.

Elle a écrit : « Aujourd’hui marque le 200e anniversaire de la naissance de la reine Victoria (1819-1901).

« Elle a régné pendant près de 64 ans et je suis très fier de porter son nom.

« La première image est un portrait de la reine Victoria par Franz Xaver Winterhalter (1805-1873) @royalcollectiontrust

“La seconde est celle d’Emily Blunt et Rupert Friend, qui ont joué Victoria et Albert dans The Young Victoria (2009) – un film produit par @sarahferguson15.”

Les fans de Royal ont exprimé leur surprise face au rôle de Fergie dans le film.