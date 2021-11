L’exploit Willys Jeep de Forza Horizon 5 a disparu, mais les joueurs découvrent déjà d’autres moyens de déverrouiller la ferme

Versez-en un pour les Willys. Le 17 novembre, les développeurs de Jeux d’aire de jeux déployé un nouveau correctif pour Forza Horizon 5 qui a introduit une multitude de correctifs de stabilité, supprimé une tonne de bugs et (malheureusement pour certains) corrigé les exploits utilisés par les joueurs pour obtenir des Super Wheelspins faciles.

L’exploit de la jeep Willys des années 1940 a vu les joueurs obtenir beaucoup d’argent facile et des déblocages rares en achetant l’ancien banger, en le mettant à niveau, puis en l’offrant, en récupérant des points de compétence après s’en être débarrassé et en répétant tout le processus pour débloquer des fermes.

Dans un correctif récent, cet exploit a également été supprimé ainsi que quelques autres (y compris un fromage qui vous permet d’activer les aides et de conduire pendant que vous êtes AFK afin de gagner des points et de gagner des points de compétence).

Mais ne désespérez pas, automobilistes paresseux ! Il y a d’autres choses que vous pouvez faire pour vous mettre rapidement à niveau, obtenir des voitures et les retourner pour obtenir des Wheelspins.

Tout d’abord, vous pouvez obtenir la Pontiac Firebird. Il vous en coûte 14 points de compétence pour obtenir le Super Wheelspin ici (au lieu de 5 points de compétence dans Jeep Willys), mais l’avantage est que cela ne coûte que 25 000 CR – donc tout ce que vous ferez via le Super Wheelspin sera en grande partie un profit.

Si vous souhaitez obtenir rapidement des points de compétence pour cette voiture – ou toute autre – vous pouvez vous diriger vers Creative Hub > Events Lab et rechercher « 497 519 560 ». Cela fera apparaître une course qui prend 30 secondes et vous accorde une bonne quantité de progrès vers des points de compétence par partie.

Vous pouvez soit utiliser les points que vous amassez ici pour débloquer des Super Wheelspins dans d’autres voitures, soit acheter le 2015 Porsche Cayman GTS à la place, ce qui prend 11 points de compétence pour un Super Wheelspin. Ce n’est pas tout à fait aussi

Forza Horizon 5 est maintenant disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC.