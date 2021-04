L’exploitation commerciale du charbon par des acteurs privés ne déstabilisera pas Coal India: le président du CIL, Pramod Agrawal

Sous Atmanirbhar Bharat, l’objectif derrière l’entrée d’acteurs privés dans l’exploitation minière commerciale est d’accélérer la production de charbon indigène et de répondre à la demande intérieure de manière autonome en réduisant la dépendance aux importations et les sorties de devises.

L’exercice qui vient de s’achever a été difficile pour Coal India (CIL), l’entreprise devant faire face à la baisse de la demande et à la substitution des importations, alors même qu’elle faisait face à des problèmes de qualité du charbon. Le président et directeur général du CIL, Pramod Agrawal, s’entretient avec Indronil Roychowdhury sur la manière dont l’entreprise a géré les difficultés et les défis qui l’attendent au cours du nouvel exercice. Extraits:

Comment CIL a-t-il refondu son activité au cours de l’année écoulée, face à la pandémie?

Nous avons réagi à la situation avec résilience. Pendant le verrouillage, nous avons ressenti une baisse de la demande, mais nous étions toujours tenus de stimuler l’offre grâce à des mesures prêtes à l’emploi. Nous nous sommes concentrés sur l’augmentation des volumes d’enchères électroniques, plutôt que sur les primes. Nous avons clôturé l’année avec 124 millions de tonnes d’allocation d’enchères électroniques.

Nous avons assoupli les conditions pour attirer les clients: le niveau de déclenchement ou la quantité minimale garantie est passé de 75% à 80%, du charbon jusqu’à 120% de la quantité annuelle sous contrat (ACQ) a été offert. L’ACQ a été porté à 100% des exigences normatives pour les consommateurs du secteur de l’électricité. En outre, des FSA du secteur de l’énergie ont été signés sans lien avec les performances, et le levage flexible a été autorisé pour les secteurs non réglementés tout au long de l’année. Toutes ces mesures ont permis de soutenir dans une certaine mesure nos ventes.

Nous avons terminé l’exercice 21 en produisant 596 MT contre 602,1 MT de l’exercice précédent. Notre prélèvement au cours de l’exercice 21 a été de 573,8 MT contre 581,4 MT pour l’exercice précédent. De plus, la diminution de la demande de notre principal consommateur de charbon, le secteur de l’électricité, a entravé les approvisionnements tout en augmentant les stocks de charbon dans les cages à plus de 99MT. L’amélioration de la production n’aurait fait qu’accroître nos stocks.

Pensez-vous que l’exploitation minière commerciale mettra fin au monopole de CIL?

La crainte que l’exploitation commerciale du charbon déstabiliserait CIL n’est pas fondée. Sous Atmanirbhar Bharat, l’objectif derrière l’entrée d’acteurs privés dans l’exploitation minière commerciale est d’accélérer la production de charbon indigène et de répondre à la demande intérieure de manière autonome en réduisant la dépendance aux importations et les sorties de devises. En ce sens, c’est une décision bienvenue. Je ne vois aucun conflit entre le CIL et les acteurs privés.

Nous continuons à opérer dans notre propre sphère de compétence, en maintenant notre statut de leader. Les principaux problèmes qui nous aideront à garder une longueur d’avance sont les infrastructures établies, les opérations rationalisées, la qualité uniforme du charbon, la rentabilité et une livraison fiable et en temps opportun. S’il y a des causes communes mutuellement avantageuses (avec des mineurs commerciaux privés) comme le développement de zones communes ou d’infrastructures, nous pouvons peut-être prendre un appel sur celles-ci au cas par cas.

Le gouvernement a mis l’accent sur la substitution des importations. Comment le CIL a-t-il aidé cette initiative?

CIL a permis de réduire les importations à hauteur de 90 MT en FY21. Nous avons ouvert une nouvelle fenêtre d’enchères en octobre exclusivement pour les clients importateurs de charbon et réservé 7,5 MT. Nous avons permis à nos sociétés charbonnières de signer des MoU, en remplacement des importations, avec 17 centrales qui leur sont liées. En vertu de cela, plus de 11 MT ont été offerts. Nous avons offert 9,7 tonnes de charbon supplémentaire à l’État et aux sociétés centrales de production dans le cadre d’une politique d’utilisation flexible, leur permettant de réduire les importations de charbon. Du charbon supplémentaire a été offert aux secteurs non réglementés contre des accords de fourniture de combustible allant jusqu’à 100% de la quantité annuelle souscrite. Bien entendu, l’augmentation des coûts de fret et la hausse des prix internationaux pourraient être des facteurs supplémentaires qui ont contribué à freiner les importations.

Les problèmes liés à la qualité du charbon ont de nouveau surgi. Mais vous réclamez Rs 660 crore cet impôt comme bonus de qualité nette. Comment allez-vous régler ce désaccord?

Le charbon indien est hétérogène en raison de son origine de dérive et la valeur calorifique du charbon extrait de la même veine en différents points a tendance à varier, car une veine est étendue. De plus, CIL ne déclare pas la qualité du charbon, mais le bureau du contrôleur du charbon le fait annuellement. Cela conduit parfois à une rétrogradation ou même à une amélioration de la qualité de la qualité déclarée dans la couture.

Nous avons réévalué la teneur du charbon de 35 mines de grande capacité contribuant à 71% de la production totale, et il n’y a eu aucune variation de teneur dans les mines de quatre filiales et une variation mineure dans les mines de trois filiales. Sur les 374 mines réévaluées au dernier exercice, la gradation est restée inchangée dans 335 mines. La mise à niveau a eu lieu dans 15 mines. Environ 50% de notre production totale est réalisée avec des mineurs de surface, ce qui entraîne une exposition des coutures sans explosion, ce qui conduit à une meilleure qualité de sortie. Nous avons des analyseurs de cendres en ligne dans les mines NCL et MCL pour une évaluation de la qualité en temps réel.

Nous utilisons des concasseurs mobiles pour le charbon calibré. Par la suite, nous effectuons un échantillonnage tiers autorisé et une facturation provisoire sur la note déclarée.

Parfois, les prix du charbon indien sont plus élevés que ceux du charbon importé en raison du fret ferroviaire et des prélèvements obligatoires. N’est-ce pas un obstacle à la substitution des importations?

Bien que CIL offre du charbon à un prix très avantageux, les prélèvements obligatoires et le fret ferroviaire élevé rendent le coût au débarquement du charbon de CIL moins compétitif que le charbon provenant de l’étranger. Cela aiderait CIL à mieux servir le pays si certaines concessions de fret étaient accordées aux clients situés entre 701 et 1 400 km. La plus grande partie de la concentration de nos clients se situe à l’intérieur de cette distance. Les taxes et prélèvements sur le charbon domestique sont relativement élevés par rapport au charbon de GCV similaire provenant de l’étranger. S’il y avait un relooking des prélèvements et de la rationalisation fiscale sur le charbon domestique, ce serait un coup de pouce pour les efforts de substitution des importations de la CIL. La compensation de la TPS à 400 la tonne est également un autre facteur qui pourrait être examiné.

Le gouvernement a déjà proposé de créer une bourse du charbon. Quelle est votre opinion là-dessus?

La proposition n’en est qu’à ses débuts, mais elle s’inspirerait de l’échange de produits dérivés sur matières premières. La plate-forme de commerce électronique découvrira une tarification transparente, la demande et l’offre étant le moteur. Une plate-forme d’échange unifiée du charbon peut aider à accroître la commercialisation et l’utilisation du charbon national. Cela peut conduire à une meilleure découverte des prix et à des cycles de vente plus rapides. Il aurait une portée plus large pour les consommateurs de tout le pays, y compris les petits commerçants et acheteurs. La négociation des prix et la possibilité de contre-offre peuvent aider à augmenter le volume des ventes.

Quels sont les défis qui attendent CIL dans le nouvel exercice? Où va CIL dans cinq ans?

Le défi majeur à court terme est l’épuisement de la demande de charbon. La révision des salaires des employés non cadres sera effective à partir du 1er juillet, mais une forte réduction des effectifs aura un effet stabilisateur et donc l’effet sur la masse salariale pourrait être stable. L’augmentation des créances impayées est également un grand défi pour nous, bien qu’il n’y ait pas de risque d’endettement puisque la plupart d’entre eux proviennent de gencos centraux et étatiques.

Dans cinq ans, CIL continuerait d’être dynamique, conservant son rôle dominant dans la satisfaction de la majeure partie des besoins énergétiques commerciaux primaires du pays. Notre part en pourcentage peut diminuer progressivement, mais en termes absolus, nous serions toujours un chef de file dans le domaine de l’énergie.

