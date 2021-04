DeFi

L’exploitation des liquidités passe au protocole de prêt Aave V2

Cette dernière fonctionnalité d’Aave, qui représente actuellement 17% du secteur des prêts crypto avec Compound en tête avec 53% de part suivi de MakerDAO à 30%, devrait «relancer DeFi Summer 2.0».

L’exploitation minière de liquidités arrive officiellement au protocole de prêt AAVE alors que la proposition d’amélioration 16 d’Aave est adoptée avec un soutien de 62%.

Introduit la semaine dernière, l’AIP introduit des récompenses de minage de liquidité pour Aave V2. Conformément à cette proposition, 2 200 AAVE jalonnés (stkAAVE) seront distribués par jour, représentant environ 1 million de dollars de récompenses distribuées quotidiennement aux prêteurs et aux emprunteurs.

stkAAVE sont récompensés au lieu de l’AAVE afin d’aligner les incitations à long terme, de dissuader les agriculteurs spéculatifs et de permettre aux utilisateurs de gagner un rendement sous-jacent en plus de l’AAVE qu’ils gagnent.

Selon la proposition, cela donnera aux LPs plus de poids en matière de gouvernance à l’avance et sécurisera le protocole en augmentant la quantité d’AAVE jalonnée dans le module de sécurité.

Ces récompenses seront réparties au prorata entre les marchés en fonction de la valeur en dollars de l’activité d’emprunt sur le marché sous-jacent.

La motivation derrière l’introduction de récompenses minières de liquidité est de développer l’activité de prêt et d’emprunt sur les marchés ciblés, maintenant que presque tous les principaux protocoles DeFi lancent un programme d’extraction de liquidité.

Récompenser AAVE aux utilisateurs conduit également à une distribution plus large et à une décentralisation des protocoles, a-t-il déclaré.

Je ne peux pas penser à une seule startup fintech qui a atteint l’échelle des protocoles DeFi dans le même temps et le capital levé De nombreux protocoles DeFi ont moins de 5 ans, générant au moins 100 millions de dollars de revenus, rentables, avec de petites équipes et des communautés en expansion mondiale * Remarque: juste un échantillon👇 pic.twitter.com/i4QT3gC3NP – SantΞago R Santos (@santiagoroel) 26 avril 2021

En réponse à cela, le prix de l’AAVE a bondi de plus de 20% à 387 $. La pièce de capitalisation boursière de 4,86 ​​milliards de dollars est actuellement en hausse de 330% depuis le début de l’année.

Selon certains, cet AIP pourrait s’avérer «monumental» pour DeFi et très bien être le «catalyseur du lancement de DeFi Summer 2.0», tout comme la liquidité de Compound Finance l’a fait l’été original de DeFi.

«Cela se réunit pour former un récit raisonnable sur les raisons pour lesquelles les applications DeFi basées sur l’ETH doivent être réévaluées», a déclaré Wangarian, allocateur de capital chez DeFiance Capital.

Le nombre de prêts en cours a atteint un ATH d’environ 10 milliards de dollars dans Aave, Compound et MakerDAO.

Le secteur des prêts est devenu parabolique au cours du premier trimestre 2021, les plates-formes de prêt les plus populaires de DeFi atteignant le plus haut niveau jamais atteint 25 milliards de dollars.

