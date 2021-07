L’exploitation du commerce électronique par le biais des pratiques contraires à l’éthique des détaillants en ligne a forcé des milliers de magasins à fermer: CAIT

Le projet de règles avait également mandaté les sociétés de commerce électronique de fournir un classement pour les marchandises et de garantir que les paramètres de classement ne discriminent pas les marchandises et les vendeurs nationaux.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’exploitation du canal de commerce électronique par le biais de pratiques commerciales contraires à l’éthique des détaillants en ligne en Inde a conduit à la fermeture d’un millier de magasins, a déclaré dimanche la Confédération des commerçants de l’Inde (CAIT), exhortant le ministre du Commerce Piyush Goyal à déployer le politique de commerce électronique immédiatement. “Elles (les entreprises de commerce électronique) essaient de créer un faux récit selon lequel les règles (projets de commerce électronique) sont strictes, augmenteront le fardeau de la conformité, décourageront les IDE en Inde et terniront l’image de l’Inde sur le marché mondial”, BC Bhartia, président national et Praveen Khandelwal, secrétaire général du CAIT, ont déclaré conjointement dans un communiqué.

Le mois dernier, le gouvernement avait proposé des modifications aux règles de protection des consommateurs (commerce électronique) qui indiquaient une conformité plus stricte pour les sociétés de commerce électronique telles qu’Amazon, Flipkart appartenant à Walmart et d’autres. Les marchés ont été continuellement interrogés par le CAIT contre leurs prétendues malversations commerciales. Le ministère de la Consommation, de l’Alimentation et de la Distribution publique, annonçant les changements proposés, avait catégoriquement noté qu’il y avait un « manque évident de surveillance réglementaire dans le commerce électronique qui nécessitait des mesures urgentes ».

Le projet de règles répondait aux plaintes de commerçants, d’associations et de consommateurs contre « des pratiques commerciales déloyales et frauduleuses généralisées observées dans l’écosystème du commerce électronique ». Selon un rapport de . publié lundi, Amazon et Tata Group avaient averti les responsables gouvernementaux lors d’une réunion organisée par le ministère de la Consommation et Invest India que des règles plus strictes pour les détaillants en ligne auraient un impact majeur sur leurs modèles commerciaux. Le rapport, par exemple, indique que la politique proposée stipule que les entreprises de commerce électronique doivent s’assurer qu’aucune de leurs entreprises liées n’est répertoriée en tant que vendeur sur leurs sites Web, cependant, cela pourrait avoir un impact particulier sur Amazon car elle détient une participation indirecte dans au moins deux des ses vendeurs, Cloudtail et Appario.

Le CAIT a fait valoir que certains des principaux détaillants en ligne financés par l’étranger de manière très clandestine sont mécontents du projet de règles sur le commerce électronique, car si ces règles sont mises en œuvre, ils devront apporter des changements drastiques à leur format commercial existant, ce qui s’avérera être contre-productif par rapport à leur jeu sinistre consistant à contrôler et à dominer non seulement le commerce électronique, mais également le commerce de détail en Inde. “Ce sont tous des arguments inutiles pour faire dérailler les mesures réformatrices du gouvernement pour purifier le commerce électronique de l’Inde et le libérer des griffes vicieuses des détaillants en ligne financés par l’étranger et les commerçants à travers le pays résisteront fermement à de tels initiative initiée par des parties intéressées », ont ajouté Bhartia et Khandelwal.

Le projet de règles avait également mandaté les entreprises de commerce électronique de fournir un classement pour les marchandises et de garantir que les paramètres de classement ne discriminent pas les marchandises et les vendeurs nationaux – parmi les questions soulevées par le CAIT plus tôt. Le gouvernement avait également déclaré l’année dernière que les entités de commerce électronique devront fournir une explication des principaux paramètres qui, individuellement ou collectivement, sont les plus importants pour déterminer le classement des biens ou des vendeurs et l’importance relative de ces paramètres par le biais d’un ” et une description accessible au public rédigée dans un langage clair et intelligible.

