L’exploitation du métro de Delhi achève ses 20 ans ! Inauguration de l’essai sur le terrain de la première technologie i-ATS développée localement

Aujourd’hui, à l’occasion du début de la 20e année d’exploitation du métro de Delhi, Durga Shanker Mishra, secrétaire du ministère du Logement et des Affaires urbaines et président du DMRC, a inauguré l’essai sur le terrain de la toute première supervision automatique des trains autochtones (i- ATS) a développé une technologie indigène pour la ligne rouge (couloir Shaheed Sthal – Rithala par vidéoconférence. En outre, il a inauguré une exposition sur le thème « Tracer le voyage du métro de Delhi » qui a été développée à la station Kashmere Gate. Selon DMRC, l’emplacement d’où l’ancien PM Atal Vihari Vajpayee ce jour-là en 2002, avait inauguré le tout premier couloir de métro dans la capitale nationale a été réaménagé en une exposition.

La société du métro a en outre déclaré qu’il s’agirait d’une exposition permanente et que ceux qui utilisent la plus grande installation d’échange du métro de Delhi pourront visiter cette exposition sans aucun coût supplémentaire. Développée conjointement par DMRC et BEL, cette technologie i-ATS est désormais mise en œuvre sur la ligne rouge du métro de Delhi. Avec cela, l’Inde rejoindra la ligue de quelques pays dans le monde qui ont son propre produit ATS qui peut être mis en œuvre dans d’autres systèmes de métro et de chemin de fer.

Selon le DMRC, le développement du système i-ATS est une étape majeure vers la production d’une technologie de signalisation basée sur le CBTC de fabrication locale pour le système ferroviaire métropolitain, car l’i-ATS est un sous-système crucial du système de signalisation CBTC. La supervision automatique des trains est un système informatisé qui gère l’exploitation des trains. Désormais, la technologie i-ATS développée localement réduira considérablement la dépendance du système de métro indien vis-à-vis des fournisseurs étrangers traitant de telles technologies.

Le DMRC a en outre déclaré que le système i-ATS sera utilisé dans les prochains corridors de la phase 4 du réseau du métro de Delhi. En outre, des modules de maintenance prédictive seront également introduits dans les couloirs de la phase 4 du métro de Delhi à l’aide du système i-ATS.

