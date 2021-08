L’exploitation minière affecte le prix et la valeur du Bitcoin. Comment?

Investissez dans notre exploitation minière à l’échelle industrielle et obtenez des paiements réguliers. Nous développons constamment des technologies potentielles afin que vous puissiez en bénéficier en premier.

Bitcoin domine le marché depuis 3 semaines. Passant de 32 000 $, la pièce est en hausse de 53,5%, s’échangeant au-dessus de 46 700 $ au moment de la presse. On pense que cela s’est produit en grande partie parce que les investisseurs ont poussé le marché à la hausse avec leurs investissements.

Cependant, les mineurs contribuent largement à cette augmentation, car après une longue période, ils sont de retour sur le réseau et prennent le relais. À l’avenir, c’est ainsi que les mineurs continuent d’affecter le prix et la valeur du Bitcoin.

En fait, oui, la capitulation minière touche à sa fin. L’interdiction de l’exploitation minière par la Chine, qui a conduit à l’exode des mineurs vers différentes parties du monde, a provoqué un grave choc sur le marché. Mais maintenant, cet effet s’estompe aussi.

Le Bitcoin Hash Ribbon, qui dépeint la possibilité que Bitcoin touche le fond, lorsque les mineurs capitulent, a atteint les niveaux les plus bas en juin. C’était au même moment que les baisses majeures commençaient et qu’elles réduisaient le BTC de 47%.

Bande de hachage Bitcoin | Source : Glassnod et BBCStaticMiner

Les zones rouge foncé montrent le pire de cette capitulation, qui a été vue pour la dernière fois à peu près à la même époque l’année dernière. Ce phénomène se produit lorsque la moyenne mobile (MA) de 30 jours passe en dessous de la MA de 60 jours. Cependant, au moment de ce rapport, le même 30-DMA a dépassé le 60-DMA, après 80 jours. Cela marque une diminution de la pression de vente sur le marché.

La MA de 30 jours passe au-dessus de la MA de 60 jours | Source : Glassnode – BBCStaticMiner

Les mineurs ont fait des tonnes de bénéfices ces dernières semaines. Lorsque les prix du BTC ont commencé à augmenter, les propriétés des mineurs sont devenues considérablement rentables. Puisque les mineurs accumulaient déjà depuis près de 3 mois, ils ont accumulé une quantité importante de Bitcoin.

Et avec la baisse de la pression de vente, il est très clair que les mineurs n’ont pas l’intention de vendre non plus. Par conséquent, avec le temps, vos propriétés n’en seront que plus rentables.

De plus, les revenus miniers ont atteint un sommet de 3 mois. La dernière fois que ces niveaux ont été observés, c’était en mai. Cependant, les revenus de commissions restent faibles. Au moment de mettre sous presse, la métrique a atteint un creux de 13 mois. Cela signifie que la participation des investisseurs n’a pas encore rattrapé l’augmentation de l’activité minière.

Revenus des mineurs de Bitcoin provenant des frais | Source : Glassnode – BBCStaticMiner

Cette augmentation d’activité est vérifiée par la récupération du taux de hachage, qui s’est nettement amélioré. Au fur et à mesure qu’il continue d’augmenter, il stimulera également la reprise après les difficultés du réseau, qui étaient à leur plus bas niveau en un an pendant près de 3 semaines. Ce sont des signes que les mineurs chinois sont en train de s’installer et de redémarrer leurs opérations. Avec cela, non seulement le réseau sera renforcé, mais le marché en général en bénéficiera également.

Difficulté d’extraction de Bitcoin | Source : Glassnode – BBCStaticMiner

